Nissan продемонстрировал обновленный логотип

Как пишет пресс-служба компании, ”логотип символизирует эволюцию Nissan не только как традиционного автопроизводителя, но и как провайдера услуг мобильности и цифровых сервисов”.

У электромобилей Nissan логотип будет подсвечиваться 20 светодиодами. Сперва он появится у Nissan Ariya, а в последующие годы логотип получат другие автомобили компании.

Также новая эмблема будет использована в материалах для коммуникации в различных средах: от фирменных бланков и вывесок в дилерских центрах до социальных сетей и цифровой рекламы. Логотип уже появился на машине команды Nissan e.dams для гонок Формулы Е:

With new @Nissan branding comes an updated #NissanFormulaE car 😎