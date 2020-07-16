Nissan продемонстрировал обновленный логотип

Как пишет пресс-служба компании, ”логотип символизирует эволюцию Nissan не только как традиционного автопроизводителя, но и как провайдера услуг мобильности и цифровых сервисов”.

У электромобилей Nissan логотип будет подсвечиваться 20 светодиодами. Сперва он появится у Nissan Ariya, а в последующие годы логотип получат другие автомобили компании.

Также новая эмблема будет использована в материалах для коммуникации в различных средах: от фирменных бланков и вывесок в дилерских центрах до социальных сетей и цифровой рекламы. Логотип уже появился на машине команды Nissan e.dams для гонок Формулы Е:

With new @Nissan branding comes an updated #NissanFormulaE car 😎

This was taken from the Nissan Pavilion for the all-new #Nissan #Ariya launch! Who’s excited to see this car back on track? 🙌#IntelligentMobility pic.twitter.com/Epv1bK8Ic5

— Nissan NISMO (@NISMO) July 15, 2020

Ранее Nissan представил X-Trail четвертого поколения. Модель выйдет на рынок осенью 2020 года.