Neste конкурентам: в других странах нет такого страха перед этанолом в бензине, как в Эстонии

”Такого страха перед этанолом в бензине, как в Эстонии, в других странах просто нет. До сих пор в Эстонии машины не вставали массово на обочинах лишь потому, что работали на содержащем этанол бензине — в других странах мира мы этой проблемы также не видим”, — сказал глава Neste Eesti.

”С точки зрения бизнеса, конечно, мы понимаем, что стоит за решением конкурентов продавать ископаемое топливо, но как ответственная и заботящаяся об экологии компания Neste не считает правильным ставить краткосрочные коммерческие амбиции выше защиты окружающей среды”, — сказал Антамо. В Финляндии и Северных странах этанол без каких-либо проблем использовался в течение многих лет. О том же свидетельствует, например, опыт Латвии и других стран Европы.

В отличие от многих других стран, продажа исключительно ископаемого топлива в Эстонии все еще возможна благодаря гибкому законодательству, которое позволяет подменять выполнение требований статистикой.

”Neste имеет все возможности сделать такой же шаг, но мы не считаем это правильным. Поступая таким образом, по вопросам окружающей среды мы будем двигаться в сторону, противоположную движению всего мира, а это очень недальновидно”, — продолжил Антамо. Он добавил, что вместо того, чтобы возвращаться к продвижению ископаемого топлива, и розничным торговцам топливом, и стране в целом необходимо лучше информировать потребителей об экологических проблемах и обращать их внимание на альтернативные решения. По мере того, как время идет и общество становится более зрелым, потребители все больше ценят компании, с уважением относящиеся к окружающей среде.

Neste стремится стать мировым лидером в использовании возобновляемого сырья и производства на основе экономики замкнутого цикла. Компания также работает над тем, чтобы к 2030 году ежегодно сокращать выбросы парниковых газов своих клиентов как минимум на 20 миллионов тонн.