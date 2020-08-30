Неприятный сюрприз: оказывается, парковка в Таллинне в государственные праздники тоже платная

И.о. руководителя Таллиннского транспортного департамента Талво Рюйтельмаа пояснил, что нынешний распорядок парковки действует в столице аж с 2014 года: парковка в зоне Кесклинна с понедельника по пятницу в 07:00-19:00, в субботу с 08:00-15:00, в воскресенье бесплатная.

В государственные праздники в зоне Кесклинн действует тариф того дня, на который выпал праздник. То есть, 20 августа был четвергом, а значит парковка была платной до 19:00. Если же праздник выпадет на воскресенье — то и парковка будет бесплатной.

В зонах Сюдалинна и Старого города парковка вообще платная круглосуточно: и в будни, и в субботу с воскресеньем, и в госпраздники. В зоне Пирита парковка платная с 15 мая по 15 сентября ежедневно в 10:00-22:00.

Первые 15 минут парковки — бесплатные. Для этого необходимо отметить время парковочными часами.

По словам Рюйтельмаа, 20 августа в Талллинне было выписано 173 штрафа за парковку, что является вполне обычной цифрой.

Зато в Тарту в государственные праздники парковка бесплатная, и город не планирует менять распорядок.