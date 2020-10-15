15.10.2020, 08:16

Не только забота об окружающей среде: причин для покупки электромобиля становится все больше?


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Nissan Leaf
Nissan LeafFoto: Hendrik Osula

Всего за несколько лет количество электромобилей в Эстонии увеличилось в несколько раз, и сегодня оно уже приближается к 1400. При этом совсем скоро к ним добавятся и электромобили, которые были заказаны ранее.

В результате исследования банка Citadele выяснилось, что в течение ближайших 10 лет купить электромобиль планируют целых 36% жителей Эстонии. Новый тур подачи заявок на субсидию на покупку электромобиля, который откроется со второй половины октября, является лишь одной из причин, указывающих на предпочтительность именно такого транспортного средства.

Естественно, одной из главных причин для перехода на электромобили является уменьшение загрязнения и воздействия на окружающую среду. Переход с обычной машины на электромобиль может позволить снизить углеродный след человека на 30-70%. Помимо более бережливого стиля жизни и сохранению чистоты окружающей среды, в больших городах важным аспектом, несомненно, является и снижение шумового загрязнения. При этом, помимо уменьшения загрязнения в целом, существует еще целый ряд других причин выбрать электромобиль.

Ездить на электромобиле дешевле


Для прохождения 100 км на электромобиле в среднем требуется 15–17 кВт электричества. На зарядных станциях 1 кВт электричества в среднем стоит 20-25 центов, и это означает, что поездка на дистанцию 100 км на электромобиле стоит в 2-4 раза дешевле, т. е. на 5-7 евро меньше по сравнению с обычным автомобилем. Кроме того, на некоторых общественных зарядных станциях зарядить электромобиль можно совершенно бесплатно.

Большей экономичности способствуют и технологии электромобилей, позволяющие машине во время езды самостоятельно производить энергию, что еще больше увеличивает интервалы между зарядками такого автомобиля. Еще один чрезвычайно важный аспект экономичности заключается в том, что у электромобиля значительно меньше подвижных и подверженных износу деталей, что означает меньшую потребность в ремонте и обслуживании. В результате такой автомобиль вызывает меньше расходов, и во многих случаях связанные с ним дополнительные платы также являются более низкими.

При покупке электромобиля можно воспользоваться целым рядом льгот


До сих пор государство поддерживало покупку электромобиля достаточно серьезно — субсидией в размере 5000 евро на машину. Центр инвестиций в окружающую среду откроет новый тур подачи заявок уже во второй половине текущего месяца.

Кроме государственных субсидий, различные льготы при приобретении электромобилей предлагают и банки. Например, в банке Citadele можно приобрести электромобиль в лизинг без первичного взноса и по более выгодной процентной ставке.

”Совсем недавно мы провели исследование, в результате которого выяснилось, что в случае покупки электромобиля люди больше всего боятся именно большого изначального расхода. С учетом субсидии государства и льгот, предлагаемых самим банком, мы надеемся облегчить эту проблему”, — отметила руководитель отдела розничных банковских услуг Эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.

Заряжать электромобили становится все проще


Если раньше одним из главных препятствий для покупки электромобиля считалось отсутствие достаточной инфраструктуры и необходимого количества зарядных станций, то сейчас в Эстонии это уже не является проблемой. Уже достаточно давно по всей стране было установлено в общей сложности 168 станций для зарядки электромобилей ELMO. Со временем их количество увеличилось еще больше. Новый закон, который вступит в силу в 2025 году, включает требование о том, что на общественных парковках с количеством парковочных мест более двадцати должна быть обеспечена возможность для зарядки электромобиля.

Привилегии, связанные с использованием электромобиля


И наконец, обладатель электромобиля может наслаждаться рядом преимуществ, которые для многих других водителей транспортных средств недоступны. Одним из таких преимуществ является возможность ездить по полосам для общественного транспорта, что позволяет избегать пробок и добираться до места назначения быстрее.

Нередко электромобилям разрешено совершенно бесплатно парковаться на управляемых городом парковках, а многие торговые центры специально выделили для таких машин более удобные парковочные места.

С учетом всех этих преимуществ электромобиль вполне можно считать весьма привлекательным выбором для тех, кто хочет ездить на своей машине с большим удобством и более экологично.

Указанный выше опрос был заказан банком Citadele и проведен исследовательской фирмой Norstat во всех странах Балтии в сентябре. В каждой стране были опрошены 1000 человек возрастом от 18 до 74 лет.

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