Не только забота об окружающей среде: причин для покупки электромобиля становится все больше?

В результате исследования банка Citadele выяснилось, что в течение ближайших 10 лет купить электромобиль планируют целых 36% жителей Эстонии. Новый тур подачи заявок на субсидию на покупку электромобиля, который откроется со второй половины октября, является лишь одной из причин, указывающих на предпочтительность именно такого транспортного средства.

Естественно, одной из главных причин для перехода на электромобили является уменьшение загрязнения и воздействия на окружающую среду. Переход с обычной машины на электромобиль может позволить снизить углеродный след человека на 30-70%. Помимо более бережливого стиля жизни и сохранению чистоты окружающей среды, в больших городах важным аспектом, несомненно, является и снижение шумового загрязнения. При этом, помимо уменьшения загрязнения в целом, существует еще целый ряд других причин выбрать электромобиль.

Ездить на электромобиле дешевле



Для прохождения 100 км на электромобиле в среднем требуется 15–17 кВт электричества. На зарядных станциях 1 кВт электричества в среднем стоит 20-25 центов, и это означает, что поездка на дистанцию 100 км на электромобиле стоит в 2-4 раза дешевле, т. е. на 5-7 евро меньше по сравнению с обычным автомобилем. Кроме того, на некоторых общественных зарядных станциях зарядить электромобиль можно совершенно бесплатно.

Большей экономичности способствуют и технологии электромобилей, позволяющие машине во время езды самостоятельно производить энергию, что еще больше увеличивает интервалы между зарядками такого автомобиля. Еще один чрезвычайно важный аспект экономичности заключается в том, что у электромобиля значительно меньше подвижных и подверженных износу деталей, что означает меньшую потребность в ремонте и обслуживании. В результате такой автомобиль вызывает меньше расходов, и во многих случаях связанные с ним дополнительные платы также являются более низкими.

При покупке электромобиля можно воспользоваться целым рядом льгот



До сих пор государство поддерживало покупку электромобиля достаточно серьезно — субсидией в размере 5000 евро на машину. Центр инвестиций в окружающую среду откроет новый тур подачи заявок уже во второй половине текущего месяца.