Не хуже автосервиса: на заправках устанавливают терминалы самообслуживания по автодиагностике

Совершенно новая для эстонских заправочных станций услуга — быстрая и удобная альтернатива автомастерским, где процесс диагностики дорог и может занять несколько дней. На Olerex же человек самостоятельно выполняет диагностику автомобиля и сразу же получает обзор его состояния.

”Диагностический терминал предназначен для владельцев транспортных средств, которые ценят время и хотят быстро и с комфортом узнать о потенциальных неисправностях своих автомобилей. Тестирование полностью автоматизировано и чрезвычайно просто в использовании благодаря подробным инструкциям и многоязычному меню. Устройство выдает информацию и отчет, который для клиента ничем не отличается от обычного отчета, полученного в автосервисе. На основании такого отчета можно обратиться в автомастерскую для согласования времени ремонта и устранения неисправностей”, — пояснила исполнительный директор Olerex Пирет Миллер.

По словам Миллер, воспользоваться новой услугой стоит перед покупкой подержанного автомобиля или перед прохождением обязательного техосмотра, чтобы выявить возможные проблемы. Услуга также пригодится, если водитель видит или понимает, что существует какая-то неисправность, или когда на приборной панели горит контрольный индикатор. Преимущество диагностического терминала на заправке — скорость и круглосуточная доступность.

Пользователь диагностического терминала может выбрать, какая информация об автомобиле ему нужна и сколько тестов он хочет выполнить. В терминале собраны данные о более чем 5000 моделей автомобилей и 100 000 различных систем. Можно проанализировать двигатель, коробку передач, состояние подушек безопасности, тормозную систему, подвеску, выхлопы и множество других параметров.

Для использования диагностического терминала автомобиль должен иметь разъем OBD2, а для проверки выхлопной системы — разъем EOBD2. Первый используется в транспортных средствах в Европейском союзе с 1996 года, а второй является обязательным для бензиновых двигателей с 2001 года и для дизельных двигателей с 2004 года.