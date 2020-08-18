18.08.2020, 12:38

Напоминаем! Сегодня у 12 000 водителей заканчивается срок действия медицинских справок


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Liiklusõnnetus Järvevana teel
Foto: Karin Kaljuläte

С 18 августа перестают действовать 12 000 медицинских справок водителей, что означает, что человек не имеет права садиться за руль.

В период чрезвычайного положения срок действия справок был продлен, так как попасть к семейному врачу было непросто, пишет RusERR.

Кроме того, во вторник закончится срок действия теоретической части экзамена по вождению около 800 ходатайствующих: если бы человек до 18 августа зарегистрировался на практическую часть экзамена, то первая часть экзамена продолжала бы действовать.

Перед обновлением медицинской справки необходимо заполнить так называемую декларацию о здоровье на портале пациента digilugu.ee, после чего обратиться к семейному врачу.

Предупреждение об истечении срока действия медсправки водители получают по электронной почте в случае, если они настроили переадресацию писем на государственном портале eesti.ee.

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