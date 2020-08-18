Напоминаем! Сегодня у 12 000 водителей заканчивается срок действия медицинских справок

В период чрезвычайного положения срок действия справок был продлен, так как попасть к семейному врачу было непросто, пишет RusERR.

Кроме того, во вторник закончится срок действия теоретической части экзамена по вождению около 800 ходатайствующих: если бы человек до 18 августа зарегистрировался на практическую часть экзамена, то первая часть экзамена продолжала бы действовать.

Перед обновлением медицинской справки необходимо заполнить так называемую декларацию о здоровье на портале пациента digilugu.ee, после чего обратиться к семейному врачу.

Предупреждение об истечении срока действия медсправки водители получают по электронной почте в случае, если они настроили переадресацию писем на государственном портале eesti.ee.