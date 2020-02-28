Начиная с марта магазины на заправках Alexela будут открыты уже с шести утра

Начиная с 1 марта двери девяти магазинов Alexela будут открываться на час раньше, вместо семи часов, как раньше, в шесть утра. На час раньше будут открываться магазины на заправках Alexela у главных магистральных трасс.
"Наши клиенты очень ждут, чтобы магазины открывались раньше. Мы четко видим, что время покупки утреннего кофе и перекуса в дорогу в этих местах сдвинулось минимум на один час раньше", — говорит директор по торговле AS Alexela Тийу Валк.
Магазины Alexela, которые с 1 марта будут открываться раньше:
Сауэ: пн-пт 6:30-21:00 сб-вс 9:00-19:00 (раньше было с 7:00)
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