Начиная с марта магазины на заправках Alexela будут открыты уже с шести утра

"Наши клиенты очень ждут, чтобы магазины открывались раньше. Мы четко видим, что время покупки утреннего кофе и перекуса в дорогу в этих местах сдвинулось минимум на один час раньше", — говорит директор по торговле AS Alexela Тийу Валк.

Магазины Alexela, которые с 1 марта будут открываться раньше:

Сауэ: пн-пт 6:30-21:00 сб-вс 9:00-19:00 (раньше было с 7:00)

Абья-Палуоя 7:00-23:00 (раньше было 7-22)

Рийзипере: 6:00-23:00 (раньше было 7-22)

Раудалу: 6:00-22:00 (раньше было 7-22)

Халинга: 6:00-22:00 (раньше было 7-22)

Лаэва: 6:00-22:00 (раньше было 7-22)

Сымеру: пн-пт 6:00-23:00 сб-вс 7:00-23:00

Харутеэ: 6:00-23:00 (раньше было 7-22)