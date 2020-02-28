28.02.2020, 21:50

Начиная с марта магазины на заправках Alexela будут открыты уже с шести утра

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Начиная с марта магазины на заправках Alexela будут открыты уже с шести утра
Фото: Alexela

Начиная с 1 марта двери девяти магазинов Alexela будут открываться на час раньше, вместо семи часов, как раньше, в шесть утра. На час раньше будут открываться магазины на заправках Alexela у главных магистральных трасс.

"Наши клиенты очень ждут, чтобы магазины открывались раньше. Мы четко видим, что время покупки утреннего кофе и перекуса в дорогу в этих местах сдвинулось минимум на один час раньше", — говорит директор по торговле AS Alexela Тийу Валк.

Магазины Alexela, которые с 1 марта будут открываться раньше:

  • Сауэ: пн-пт 6:30-21:00 сб-вс 9:00-19:00 (раньше было с 7:00)
  • Абья-Палуоя 7:00-23:00 (раньше было 7-22)
  • Рийзипере: 6:00-23:00 (раньше было 7-22)
  • Раудалу: 6:00-22:00 (раньше было 7-22)
  • Халинга: 6:00-22:00 (раньше было 7-22)
  • Лаэва: 6:00-22:00 (раньше было 7-22)
  • Сымеру: пн-пт 6:00-23:00 сб-вс 7:00-23:00
  • Харутеэ: 6:00-23:00 (раньше было 7-22)
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