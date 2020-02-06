На заметку: какие автомобили выделяются самым скромным потреблением топлива?

Величина расходов на моторное топливо является одним из важнейших факторов при выборе и покупке автомобиля, независимо даже от того, какова цена топлива.

Многие находящиеся в продаже современные автомобили выделяются эффективным потреблением топлива. Большая часть из самых бережливых авто — гибридные машины, чей расход топлива низкий, хотя из-за применяемых технологий цена транспортного средства немного выше, чем у обычной машины.

ТОП-5 автомобилей с наиболее низким потреблением топлива

Toyota Prius, цена от 26 150 евро;

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Hyundai Ioniq гибрид, цена от 27 990 евро;

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Toyota Corolla гибрид, цена от 19 990 евро;

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Toyora Camry гибрид, цена от 28 700 евро;

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Kia Niro гибрид, цена от 24 990 евро.

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