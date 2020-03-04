На шоссе Таллинн — Тарту открыт новый пункт экспресс-зарядки электромобилей

"Для достижения нейтрального в отношении климата транспорта нужно переходить на более чистые виды топлива, и Alexela в этом вопросе взяла на себя роль пионера в сфере более чистых видов топлива. Начиная с 2012 года мы занимаемся продвижением и развитием инфраструктуры заправок газовых видов топлива, начиная с прошлого года все больше сил вкладываем и в развитие инфраструктуры электрозаправок", — заявил сегодня председатель правления AS Alexela Айво Адамсон на открытии пунктов электрозаправок в Пайа.

"Наша цель — продолжать развитие инфраструктуры для видов топлива будущего согласно общим европейским тенденциям. Мы задаем импульс развитию газовых видов топлива в Эстонии, и это развитие только набирает обороты. Задавая сегодня направление развитию различных видов транспортного топлива, мы делаем важный шаг во имя более быстрого развития инфраструктуры электрозаправок", — добавил Адамсон.

"Сегодня — праздничный день для собственников электромобилей. Открытие электрозаправки Alexela на перекрестке Пайа — яркий пример того, что в Эстонии отсутствуют рыночные препятствия для развития инфраструктуры заправок для электромобилей, рынок готов для развития данной инфраструктуры на коммерческих началах", — отметил Адамсон.