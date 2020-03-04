На шоссе Таллинн — Тарту открыт новый пункт экспресс-зарядки электромобилей

На крупнейшей в Балтике заправке на перекрестке Пайа у шоссе Таллинн-Тарту с сегодняшнего дня открыто два пункта для экспресс-зарядки электромобилей. Один из них, первая в Эстонии ультрабыстрая экспресс-зарядка мощностью 160 кВт, позволяет всего за 5 минут зарядки зарядить аккумуляторы для прохождения 100 км. Вторая зарядка для электромобилей на заправке Alexela в Пайа имеет мощность 50 кВт.
Предприятие Alexela установило пункты зарядки электромобилей на коммерческих началах на двух своих заправках — в ноябре прошлого года Alexela первой среди сетей заправок установила экспресс-зарядку для электромобилей на своей заправке в Таллинне, Петербургское ш. 77, а начиная с сегодняшнего дня на перекрестке Пайа установлены еще два пункта зарядки мощностью 160 кВт и 50 кВт.
Alexela - эстонская компания, работающая в основном в области энергетики. В портфель продуктов компании входят электроэнергия, природный газ, баллонный газ, резервуарный газ, а также автомобильное топливо, которое распределяется через 105 автозаправочных станций по всей Эстонии. Кроме того, в сеть Alexela входит 35 магазинов.
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