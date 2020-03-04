04.03.2020, 20:34

На шоссе Таллинн — Тарту открыт новый пункт экспресс-зарядки электромобилей


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На шоссе Таллинн — Тарту открыт новый пункт экспресс-зарядки электромобилей
Alexela

Сегодня на своей самой крупной заправке у шоссе Таллинн - Тарту на пересечении Пайа Alexela открыла пункт экспресс-зарядки для электромобилей , установленный на коммерческой основе. Одна из них, первая в Эстонии ультрабыстрая зарядка для электромобилей мощностью 160 кВт, вторая же зарядка обладает мощностью 50 кВт.

"Для достижения нейтрального в отношении климата транспорта нужно переходить на более чистые виды топлива, и Alexela в этом вопросе взяла на себя роль пионера в сфере более чистых видов топлива. Начиная с 2012 года мы занимаемся продвижением и развитием инфраструктуры заправок газовых видов топлива, начиная с прошлого года все больше сил вкладываем и в развитие инфраструктуры электрозаправок", — заявил сегодня председатель правления AS Alexela Айво Адамсон на открытии пунктов электрозаправок в Пайа.

"Наша цель — продолжать развитие инфраструктуры для видов топлива будущего согласно общим европейским тенденциям. Мы задаем импульс развитию газовых видов топлива в Эстонии, и это развитие только набирает обороты. Задавая сегодня направление развитию различных видов транспортного топлива, мы делаем важный шаг во имя более быстрого развития инфраструктуры электрозаправок", — добавил Адамсон.

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"Сегодня — праздничный день для собственников электромобилей. Открытие электрозаправки Alexela на перекрестке Пайа — яркий пример того, что в Эстонии отсутствуют рыночные препятствия для развития инфраструктуры заправок для электромобилей, рынок готов для развития данной инфраструктуры на коммерческих началах", — отметил Адамсон.

На крупнейшей в Балтике заправке на перекрестке Пайа у шоссе Таллинн-Тарту с сегодняшнего дня открыто два пункта для экспресс-зарядки электромобилей. Один из них, первая в Эстонии ультрабыстрая экспресс-зарядка мощностью 160 кВт, позволяет всего за 5 минут зарядки зарядить аккумуляторы для прохождения 100 км. Вторая зарядка для электромобилей на заправке Alexela в Пайа имеет мощность 50 кВт.

Предприятие Alexela установило пункты зарядки электромобилей на коммерческих началах на двух своих заправках — в ноябре прошлого года Alexela первой среди сетей заправок установила экспресс-зарядку для электромобилей на своей заправке в Таллинне, Петербургское ш. 77, а начиная с сегодняшнего дня на перекрестке Пайа установлены еще два пункта зарядки мощностью 160 кВт и 50 кВт.

Alexela - эстонская компания, работающая в основном в области энергетики. В портфель продуктов компании входят электроэнергия, природный газ, баллонный газ, резервуарный газ, а также автомобильное топливо, которое распределяется через 105 автозаправочных станций по всей Эстонии. Кроме того, в сеть Alexela входит 35 магазинов.

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