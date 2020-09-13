13.09.2020, 12:45

Mercedes, Jaguar, Ferrari... Топ-5 самых дорогих авто на сайтах объявлений в странах Балтии


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Ferrari
FerrariFoto: Vallo Kruuser

Самые дорогие автомобили на сайтах объявлений в странах Балтии продаются по цене от 120 до 450 тысяч евро. В конце августа самый дорогой в странах Балтии подержаный автомобиль продавался в Литве: за Rolls-Royce Cullinan просили 450 тысяч евро. В Латвии самыми дорогими подержаными автомобилями в конце прошлого месяца были Mercedes-Benz и Jaguar — они продавались по цене 200 тысяч евро, пишет rus.delfi.lv.

Всего в прошлом месяце в Латвии на сайте объявлений предлагали 51 автомобиль по цене свыше 60 тысяч евро. Лидером среди стран Балтии по числу объявлений о продаже автомобилей класса люкс стала Эстония — 519 машин, чья цена превышала 60 тысяч евро. Аналитики эстонской компании RIA.com Marketplaces составили список самых дорогих подержаных машин, продаваемых в Эстонии, Латвии, Литве, Беларуси и Украине.

В конце августа на сайте ss.lv покупателям в Латвии было предложено более 18 тысяч автомобилей. Ниже — пятерка самых дорогих автомобилей.

1) Топ открывает Mercedes-AMG G63. За серый внедорожник 2020 года с практически нулевым пробегом и четырехлитровым бензиновым двигателем просили 199 тысяч евро.

2) Такую же сумму просили за Jaguar XE Project 8 — оранжевый седан 2020 года с минимальным пробегом. Автомобиль оснащен пятилитровым бензиновым движком.

3) Третье место занимает Mercees-Maybach S560 — автомобиль представительского класса 2018 года с эксклюзивным дизайном салона, раскладными столиками и массажными креслами. Автомобиль с пробегом 14 400 км продается по цене 135 тысяч евро.

4) На четвертой строчке расположился Porche Cayenne 2020 года. Под капотом автомобиля установлен двигатель с рабочим объемом 2,9 литра. Машина успела проехать 13 тысяч км. Владелец просит за нее 112 тысяч евро.

5) Замыкает топ электромобиль Tesla Model X 2020 года выпуска. Автомобиль проехал 500 км после одной подзарядки аккумулятора. Владелец просит за машину 107 тысяч евро.

В Эстонии, согласно данным портала auto24.ee, в конце августа можно было найти объявления о продаже 21 369 автомобилей. Сразу 519 машин продавались по цене свыше 60 тысяч евро. Ниже представлен топ самых дорогих авто на эстонских сайтах объявлений.

1) Рейтинг возглавляет Porsche 911 GT2 RS — автомобиль 2018 года с пробегом 7200 км. Под капотом машины установлен двигатель с рабочим объемом 3,8 литра. Владелец просит за нее 369 тысяч евро. В настоящее время в Эстонии продают 158 машин этой марки.

2) Второе место занимает Ferrari 812 Superfast 2018 года выпуска. В объявлении сказано, что машина проехала 8200 км, рабочий объем двигателя составляет 6,5 литра, а цена — 318 тысяч евро. Ferrari — достаточно редкий автомобиль для эстонского рынка. В конце августа на портале auto24.ee продавались лишь 20 машин этой марки.

3) На третьей строчке расположился Lamborghini Urus с четырехлитровым двигателем V8. Кроссовер проехал 5000 км и продается по цене 300 тысяч евро. Всего в Эстонии продаются восемь таких автомобилей.

4) Четвертое место занимает Rolls-Royce Dawn 2016 года выпуска. Под капотом автомобиля установлен V-образный 12-цилиндровый двигатель (V12) с рабочим объемом 6,6 литра. Согласно описанию в объявлении, машина проехала 14 500 км. Владелец просит за нее 269 тысяч евро. Всего в Эстонии продаются пять автомобилей марки Rolls-Royce. Три из них старше 20 лет.

5) Замыкает пятерку Mercedes-Benz SLS AMG Roadster Designo 2012 года выпуска. Машина оснащена V-образным 8-цилиндровым двигателем (V-8) с рабочим объемом 6,2 литра. Пробег достаточно солидный — 38 500 км. За машину хотят 179 тысяч евро.

В Литве на портале autoplius.lt в конце августа можно было найти объявления о продаже 33 932 автомобилей. По данным исследования, 186 машин продавались по цене свыше 60 тысяч евро. Ниже представлен топ самых дорогих подержаных автомобилей в Литве.

1) Первое место занимает Rolls-Royce Cullinan — автомобиль класса люкс с V-образным 12-цилиндровым двигателем (V-12), рабочий объем которого достигает 6,8 литра, и практически нулевым пробегом. Для автомобиля был разработан эксклюзивный интерьер, который дополнен ковриками из овечьей шерсти. Владелец просит за машину 450 тысяч евро.

2) На второй строчке располагается желтый Ferrari 812 Superfast. Согласно описанию в объявлении, автомобиль успел проехать 6800 км. Под капотом установлен двигатель с объемом 6,5 литра. За машину хотят 280 тысяч евро.

3) Третье место занимает Bentley Continental GT, кузов которого покрашен в насыщенно-красный цвет Dragon Red II. Машина проехала 5000 км. Объем двигателя — четыре литра. Цена машины — 254 тысяч евро.

4) Следом в топе идет полноприводный Mercedes-AMG G63 с четырехлитровым мотором. Автомобиль проехал 13 500 км. Владелец просит за него 208 тысяч евро.

5) Наконец, замыкает топ Porsche 911 — спорткар с объемом двигателя в 3,8 литра. Автомобиль проехал 9000 км. Цена машины — 149 тысяч евро.

Для сравнения, на белорусском сайте объявлений av.by в конце августа можно было найти объявления о продаже 67 тысяч автомобилей. Цена 203 машин превышала 60 тысяч евро. Самым дорогим автомобилем был Bentley Bentayga. За него просили 224 тысячи евро. На украинском сайте объявлений auto.ria.com, в свою очередь, в конце августа продавались 174 тысяч автомобилей. Цена 1668 машин превышала 60 тысяч евро. Самой дорогой машиной на этом сайте является Mercedes-Maybach S650 2019 года выпуска. Ее цена — 595 тысяч евро.

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