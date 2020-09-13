Mercedes, Jaguar, Ferrari... Топ-5 самых дорогих авто на сайтах объявлений в странах Балтии

Всего в прошлом месяце в Латвии на сайте объявлений предлагали 51 автомобиль по цене свыше 60 тысяч евро. Лидером среди стран Балтии по числу объявлений о продаже автомобилей класса люкс стала Эстония — 519 машин, чья цена превышала 60 тысяч евро. Аналитики эстонской компании RIA.com Marketplaces составили список самых дорогих подержаных машин, продаваемых в Эстонии, Латвии, Литве, Беларуси и Украине.

В конце августа на сайте ss.lv покупателям в Латвии было предложено более 18 тысяч автомобилей. Ниже — пятерка самых дорогих автомобилей.

1) Топ открывает Mercedes-AMG G63. За серый внедорожник 2020 года с практически нулевым пробегом и четырехлитровым бензиновым двигателем просили 199 тысяч евро.

2) Такую же сумму просили за Jaguar XE Project 8 — оранжевый седан 2020 года с минимальным пробегом. Автомобиль оснащен пятилитровым бензиновым движком.

3) Третье место занимает Mercees-Maybach S560 — автомобиль представительского класса 2018 года с эксклюзивным дизайном салона, раскладными столиками и массажными креслами. Автомобиль с пробегом 14 400 км продается по цене 135 тысяч евро.

4) На четвертой строчке расположился Porche Cayenne 2020 года. Под капотом автомобиля установлен двигатель с рабочим объемом 2,9 литра. Машина успела проехать 13 тысяч км. Владелец просит за нее 112 тысяч евро.

5) Замыкает топ электромобиль Tesla Model X 2020 года выпуска. Автомобиль проехал 500 км после одной подзарядки аккумулятора. Владелец просит за машину 107 тысяч евро.

В Эстонии, согласно данным портала auto24.ee, в конце августа можно было найти объявления о продаже 21 369 автомобилей. Сразу 519 машин продавались по цене свыше 60 тысяч евро. Ниже представлен топ самых дорогих авто на эстонских сайтах объявлений.

1) Рейтинг возглавляет Porsche 911 GT2 RS — автомобиль 2018 года с пробегом 7200 км. Под капотом машины установлен двигатель с рабочим объемом 3,8 литра. Владелец просит за нее 369 тысяч евро. В настоящее время в Эстонии продают 158 машин этой марки.

2) Второе место занимает Ferrari 812 Superfast 2018 года выпуска. В объявлении сказано, что машина проехала 8200 км, рабочий объем двигателя составляет 6,5 литра, а цена — 318 тысяч евро. Ferrari — достаточно редкий автомобиль для эстонского рынка. В конце августа на портале auto24.ee продавались лишь 20 машин этой марки.