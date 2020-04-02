Менять шины во время чрезвычайного положения или повременить? Советы эксперта

Помимо обязательного срока замены шин, по словам Аасала, ламельные покрышки стоит менять по причине того, что из-за своего более мягкого состава их тормозной путь длиннее и снижается устойчивость на дороге при температуре выше 5 градусов, и, судя по текущим прогнозам погоды, этот сезон уже наступает.

Если машина отправляется на замену резины, то для автовладельца это часто означает необходимость положить старые шины на хранение в подвал или гараж, а на новых спокойно отправляться в дорогу. ”В действительности стоит задуматься — разумно ли шины годами хранить в своей мастерской и возить их туда-сюда, а также нужно убедиться в пригодности этих шин”, — отмечает Аасала и приводит несколько важных рекомендаций в связи со сменой резины.

1. Проверьте крепления заменяемых шин, а также есть ли на них трещины и каков их износ

По словам Аасала, обязательно нужно проверить насколько хорошо шины закреплены или же какой-то крепеж за время езды износился или же потерялся. Также, по его словам, стоит обращать внимание и на другие признаки усталости — например, нет ли на боковинах трещин и насколько равномерно шина изнашивается. ”После замены резины стоит через некоторое время проверить — все ли крепежные болты и гайки на месте. Для этого не нужно быть экспертом — достаточно визуального осмотра”, — рассказывает руководитель послепродажного обслуживания.

Например, может случится, что в процессе замены болты закручивали слишком сильно и поэтому они ломаются, а позже выпадают из места крепления. Это может случится когда колеса прикручивают с помощью инструмента со сжатым воздухом без использования динамометрического ключа. ”Незакрепленное колесо нестабильно, возможность поломки другого крепежа довольно большая и в результате езда может стать опасной”, — предупреждает Аасала. Он добавляет, что если автовладелец приобрел новые летние шины — может быть даже с новыми и красивыми литыми дисками — то стоит инвестировать еще немного и в покупку т.н. ”секреток” — защищенных гаек. Это особенно актуально, если автомобиль не стоит в гараже или охраняемой парковке, а просто во дворе, на улице, на неохраняемой парковке или же в любом другом месте, где под покровом ночи новые колеса могут сменить своего владельца.

2. Убедитесь, что давление в шинах достаточное