02.04.2020, 07:47

Менять шины во время чрезвычайного положения или повременить? Советы эксперта

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Rehvivahetus
RehvivahetusFoto: Tanel Meos

Быстро распространяющийся коронавирус ставит перед многими автовладельцами вопрос о том, что делать в сезон смены шин — является ли замена покрышек в авторемонтных мастерских безопасной для здоровья или же стоит с этим повременить? Руководитель послепродажного обслуживания представительств Amserv Auto Ахти Аасала делится советами на эту тему, а также дает обзор нынешней ситуации в шиномонтажных мастерских.

По словам Аасала, чрезвычайное положение вызывает много вопросов у автовладельцев, которые обеспокоены тем, насколько в период агрессивного распространения коронавируса безопасно делать замену шин в автомастерских и размышляют о возможном переносе этого на более позднее время. Беспокойство вызывает, например, то, являются ли сами работники шиномонтажа здоровыми и где сам автовладелец может безопасно ожидать, пока его автомобиль проходит обслуживание.

”И во время чрезвычайного положения авторемонтные мастерские по-прежнему открыты, чтобы обеспечить безопасность движения на улицах за счет технически исправных автомобилей. Но в данной ситуации в мастерских предприняты различные особые меры, которые помогают избегать прямого контакта с работниками”, — разъясняет руководитель послепродажного обслуживания, по словам которого только в автосервисах Amserv в Таллинне, Тарту, Пярну, Пайде и Вильянди ежегодно меняются шины у 6000 автомобилей. И, например, как в мастерских, так и в помещениях для обслуживания клиентов используются защитные и дезинфицирующие средства, а вся сфера обслуживания клиентов реорганизована с тем, чтобы свести к минимуму физические контакты и возврат автомобилей владельцам проходит также без контакта — через специальные ящички для ключей.

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Помимо обязательного срока замены шин, по словам Аасала, ламельные покрышки стоит менять по причине того, что из-за своего более мягкого состава их тормозной путь длиннее и снижается устойчивость на дороге при температуре выше 5 градусов, и, судя по текущим прогнозам погоды, этот сезон уже наступает.

Если машина отправляется на замену резины, то для автовладельца это часто означает необходимость положить старые шины на хранение в подвал или гараж, а на новых спокойно отправляться в дорогу. ”В действительности стоит задуматься — разумно ли шины годами хранить в своей мастерской и возить их туда-сюда, а также нужно убедиться в пригодности этих шин”, — отмечает Аасала и приводит несколько важных рекомендаций в связи со сменой резины.

1. Проверьте крепления заменяемых шин, а также есть ли на них трещины и каков их износ

По словам Аасала, обязательно нужно проверить насколько хорошо шины закреплены или же какой-то крепеж за время езды износился или же потерялся. Также, по его словам, стоит обращать внимание и на другие признаки усталости — например, нет ли на боковинах трещин и насколько равномерно шина изнашивается. ”После замены резины стоит через некоторое время проверить — все ли крепежные болты и гайки на месте. Для этого не нужно быть экспертом — достаточно визуального осмотра”, — рассказывает руководитель послепродажного обслуживания.

Например, может случится, что в процессе замены болты закручивали слишком сильно и поэтому они ломаются, а позже выпадают из места крепления. Это может случится когда колеса прикручивают с помощью инструмента со сжатым воздухом без использования динамометрического ключа. ”Незакрепленное колесо нестабильно, возможность поломки другого крепежа довольно большая и в результате езда может стать опасной”, — предупреждает Аасала. Он добавляет, что если автовладелец приобрел новые летние шины — может быть даже с новыми и красивыми литыми дисками — то стоит инвестировать еще немного и в покупку т.н. ”секреток” — защищенных гаек. Это особенно актуально, если автомобиль не стоит в гараже или охраняемой парковке, а просто во дворе, на улице, на неохраняемой парковке или же в любом другом месте, где под покровом ночи новые колеса могут сменить своего владельца.

2. Убедитесь, что давление в шинах достаточное

Как после замены шин, так и через некоторое время стоит проверять давление в шинах. ”У новых автомобилей для этого есть удобные датчики, но у более старых марок такого оборудования нет и иногда про контроль шин забывается. Если машина сама не дает сигнала об этом, то стоит время от времени обратить внимание на колеса и убедиться в том, что шина не слишком просела и достаточно ли давления”, — советует Аасала. Соответствующий типу автомобиля и модели уровень необходимого давления, по словам Аасала, стоит проверять в техническом руководстве машины — в общем случае этот показатель находится на уровне 2-2,5 бара. ”В то же время нельзя и переборщить, потому что во время жаркой погода воздух расширяется и если его слишком много в шинах, то они могут взорваться”.

3. Сделайте замер, чтобы проверить насколько старые шины еще годны к использованию

”Определить то, можно ли использовать шины и в следующем сезоне, поможет, например, состояние протектора. У зимней резины глубина должна быть более 3 мм. Если глубина меньше, то неразумно использовать такие шины в следующем сезоне, потому что их сцепление с дорогой уменьшается и езда на изношенном протекторе опасна”, — обращает Аасала внимание автовладельцев и добавляет, что если глубина протектора шипованной резины менее 3 мм, то полиция может оштрафовать водителя. Если выясняется, что старые шины более непригодны, то их можно утилизировать в местах замены шин и эту услугу, например, Amserv предоставляет бесплатно.

4. ”Посчитайте” шипы на шинах

По словам Аасала, одним из признаков усталости шин является и нехватка шипов на шипованной резине — в этом случае стоит взвесить покупку новых шин к следующему зимнему сезону. ”Если на шине нет одного или двух шипов, то это не страшно — их потеря неизбежна при наезде на выбоины или же при резком ускорении. Но для безопасной езды по снегу и льду все же большинство шипов должно быть на месте”, — подчеркивает он. Но если выясняется, что многих шипов не хватает, то не стоит вынимать оставшиеся и ездить на них в более теплое время года — все же резина зимних шипованных шин слишком мягкая для поездок летом и поэтому при торможении могут возникнуть проблемы.

5. Храните старые шины правильно

Если количество шипов на шинах достаточное и протектор еще имеет подходящую глубину, то, по словам Аасала, стоит обратить внимание на разумное хранение покрышек. ”Часто для экономии места шины складывают одну на другую в башню, но это точно не очень хорошая идея, потому что каркас нижней шины продавливается и после ее уже будет не установить на диск”, — отмечает Аасала, подчеркивая, что это особенно актуально, если друг на друга сложено более 8 шин без дисков. Аасала советует ставить шины вертикально одна за одной или же оставлять их на хранении в шиномонтаже, что избавит от необходимости возить их сюда-туда — только в Amserv хранятся шины 1500 автовладельцев. ”Оставленные на хранение шины документируются и владельцу не нужно беспокоиться о том, что на его шинах уедет кто-то другой”.

Поделившееся советами предприятие Amserv работает с 1992 года. У Amserv в Эстонии и Латвии 9 автосалонов, которые продают и обслуживают автомобили Toyota, Lexus, Opel и Peugeot. В Amserv трудятся около 400 человек.

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