Ледяные глыбы на дороге и падающий с крыш снег со льдом повредили много автомобилей

”К сожалению, не все собственники зданий достаточно усердны, чтобы чистить крыши, и поэтому вновь и вновь автомобили страдают от падающего снега и льда. Например, недавно рухнувший на крышу автомобиля снег, оставил на нем большую вмятину, ремонт которой обошелся в 3 000 евро”, — сказал Теэт Ярв, глава группы рассмотрения ущерба транспортным средствам PZU.

”Есть примеры, когда на дороге лед и снег падали на автомобиль со встречного грузовика, но чаще всего водители наезжают на ледяные глыбы, упавшие на дорогу с более крупного транспортного средства. В среднем размер ущерба при таком наезде составляет 1 400 евро”, — отметил Ярв.

На первый взгляд куски льда на дороге могут не представлять опасности или создавать впечатление простой кучи снега, но их следует по возможности избегать. ”Опыт показывает, что кусок льда с легкостью может повредить бампер машины или какую-то другую ее часть. Если крупный кусок льда попадет под днище небольшой машины или в подкрылок, это может привести к потере управления, а на шоссе, где автомобили едут на большой скорости, это крайне опасно”, — добавил Ярв.

Снег в колесных арках изнашивает шины и снижает управляемость



Особенно важно держать дистанцию ​​с идущей впереди машиной. Во-первых, в условиях скользкой дороги увеличивается тормозной путь, во-вторых, недостаточная дистанция ухудшает видимость, в-третьих, нужно избегать скоплений льда в колесных арках, особенно при движении во время сильного снегопада. Во время снегопада всем водителям, особенно при длительных поездках, рекомендуется проверять колесные арки автомобиля, поскольку скопившаяся в них ледяная смесь изнашивает и повреждает шины, и даже может плохо сказаться на управляемости автомобиля.

Поскольку весной температура воздуха днем и ночью начинает колебаться от минусовой до плюсовой, следует проявлять особую осторожность.

За толщиной снежного покрова в Эстонии можно следить на сайте Службы погоды.