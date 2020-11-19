Латыши массово регистрируют свои машины в Эстонии, чтобы избежать высокого налога

Граждане Латвии в период 2016-2019 регистрировали в Эстонии почти одинаковое количество автомобилей (93-111 в год). В этом году, несмотря на то, что какое-то время были закрыты границы, латыши уже зарегистрировали в Эстонии 108 автомобилей. Однако есть одно большое отличие, передает новостная программа Seitsmesed на TV3.
Если посмотреть данные регистра за этот год, то из 108 автомобилей, зарегистрированных гражданами Латвии, целых 88 прошли регистрацию в бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог в Валга. В предыдущие же года цифры были более рассредоточены между разными городами: Таллинном, Пярну, Тарту, Нарвой.
Причина этого состоит в том, что в этом году в Латвии ввели экологический налог на новые автомобили, который может достигать до 1000 евро в год. Более большие и дорогие машины облагаются более высоким налогом. Поэтому латыши и поехали массово регистрировать автомобили в Валга.
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