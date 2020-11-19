Латыши массово регистрируют свои машины в Эстонии, чтобы избежать высокого налога

Если посмотреть данные регистра за этот год, то из 108 автомобилей, зарегистрированных гражданами Латвии, целых 88 прошли регистрацию в бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог в Валга. В предыдущие же года цифры были более рассредоточены между разными городами: Таллинном, Пярну, Тарту, Нарвой.

Причина этого состоит в том, что в этом году в Латвии ввели экологический налог на новые автомобили, который может достигать до 1000 евро в год. Более большие и дорогие машины облагаются более высоким налогом. Поэтому латыши и поехали массово регистрировать автомобили в Валга.