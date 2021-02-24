Курьезный случай: водитель получил штраф за парковку, так как контролер не смог определить время

Водитель получил штраф на платной частной стоянке, так как контролер не смог разобрать указанное на парковочных часах время. Водитель сначала заплатил штраф, но позже решил его оспорить.

По его словам, часы лежали на приборной панели так, что смотрящий видел их вверх ногами, но водитель считает, что правильно определить время не было сложно и уж тем более не было вообще невозможно.

Водитель обратился к предъявившему штраф предприятию, но там посчитали, что. время парковки было сложно понять и не удовлетворили его жалобу. Поэтому мужчина обратился в Комиссию по потребительским спорам.

AS Ühisteenus, предъявивший штраф, объяснил свою позицию тем, что если водитель хотел указать время 15:45, то должен был поставить стрелочку часов после цифры "3", а не ровно на нее, как он сделал. Кроме того, определение времени затрудняло то, что часы были перевернуты вверх ногами.

Однако комиссия посчитала, что в данном случае все же нельзя утверждать, что время парковки 15:45 было невозможно определить. Свою позицию она объяснила тем, что в условиях парковки не указано, что часы должны лежать в определенную сторону какими-то цифрами, а работник парковки должен обладать навыками, чтобы определить время с любого ракурса и не перепутать "6" и "12".

Также комиссия отметила, что стрелочка на часах была не ровно на цифре "3", а все же после нее. Кроме того, на момент составления штрафа время было 15:57, поэтому контролер должен был понять, что на часах стояло 15:45, а не 16:45 — это время еще не наступило.

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