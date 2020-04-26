Кризис изменил рынок подержанных машин: продажи рухнули, люди ищут более дешевые варианты. Самое время для покупок?

Директор раквереской фирмы по продаже новых и подержанных автомобилей Wiru Auto Тыну Паю назвал ситуацию ужасной. "На рынке и подержанных, и новых машин не осталось людей, которые были бы готовы приобрести автомобиль", - сказал он и добавил, что продажи в Wiru Auto сократились на 90%.

Единственным исключением, по словам Паю, являются поставки новых машин по уже заключенным договорам. "До конца чрезвычайного положения изменений не предвижу", - добавил он.

В период чрезвычайного положения люди передвигаются значительно меньше, поэтому и количество посетителей автосалонов тоже снизилось. Правда, по словам председателя правления Elke Mustakivi AS Райдо Розенфельда, сейчас постепенно количество интересующихся начинает расти.

Руководитель продаж в сегменте подержанных машин Amserv Райво Румберг говорит, что рынок быстро отреагировал на новую ситуацию. "Ограничения в передвижении и карантин сократил число заинтересованных в покупке быстро и в разы. Люди занимались прежде всего домашними делами и весенними работами в саду", - рассуждает Румберг, но добавляет: есть надежда, что ситуация потихоньку начнет меняться.

"Сейчас кажется, что люди постепенно вновь стали думать о покупке новой или подержанной машины, особенно те, кто планировал или кому требовалось это сделать месяц-два назад. Люди привыкают и должны как-то жить дальше".

Румберг констатирует, что кризис уже изменил предпочтения людей, покупаются машины более дешевого ценового класса. "В Amserv средний ценовой класс для подержанных машин в последние недели находился в промежутке 8000 - 12 000 евро, что на 3000 - 4000 евро ниже обычного. Уменьшилось число покупателей по лизингу, финансовые учреждения стали более консервативными, лизинг покупателям бывших в эксплуатации машин получить теперь труднее. Большинство сделок последнего времени совершаются без лизинга. У кого есть деньги - самое время для покупки. Цены на подержанные машины из-за падения объема продаж снизились, число предложений возросло".

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