Кризис изменил рынок подержанных машин: продажи рухнули, люди ищут более дешевые варианты. Самое время для покупок?(3)
Люди стали в денежных вопросах более дотошными и больше не покупают машины необдуманно.
Люди стали в денежных вопросах более дотошными и больше не покупают машины необдуманно.
Директор раквереской фирмы по продаже новых и подержанных автомобилей Wiru Auto Тыну Паю назвал ситуацию ужасной. "На рынке и подержанных, и новых машин не осталось людей, которые были бы готовы приобрести автомобиль", - сказал он и добавил, что продажи в Wiru Auto сократились на 90%.
Единственным исключением, по словам Паю, являются поставки новых машин по уже заключенным договорам. "До конца чрезвычайного положения изменений не предвижу", - добавил он.
В период чрезвычайного положения люди передвигаются значительно меньше, поэтому и количество посетителей автосалонов тоже снизилось. Правда, по словам председателя правления Elke Mustakivi AS Райдо Розенфельда, сейчас постепенно количество интересующихся начинает расти.
Руководитель продаж в сегменте подержанных машин Amserv Райво Румберг говорит, что рынок быстро отреагировал на новую ситуацию. "Ограничения в передвижении и карантин сократил число заинтересованных в покупке быстро и в разы. Люди занимались прежде всего домашними делами и весенними работами в саду", - рассуждает Румберг, но добавляет: есть надежда, что ситуация потихоньку начнет меняться.
"Сейчас кажется, что люди постепенно вновь стали думать о покупке новой или подержанной машины, особенно те, кто планировал или кому требовалось это сделать месяц-два назад. Люди привыкают и должны как-то жить дальше".
Румберг констатирует, что кризис уже изменил предпочтения людей, покупаются машины более дешевого ценового класса. "В Amserv средний ценовой класс для подержанных машин в последние недели находился в промежутке 8000 - 12 000 евро, что на 3000 - 4000 евро ниже обычного. Уменьшилось число покупателей по лизингу, финансовые учреждения стали более консервативными, лизинг покупателям бывших в эксплуатации машин получить теперь труднее. Большинство сделок последнего времени совершаются без лизинга. У кого есть деньги - самое время для покупки. Цены на подержанные машины из-за падения объема продаж снизились, число предложений возросло".
Возможность удаленной покупки
Соотношение продаж новых и подержанных автомобилей в Elke осталось по сравнению с предкризисным временем схожим. "Быть может в самом деле, если человек думает о своих финансовых обязательствах, то подержанный автомобиль с хорошей и проверенной историей является немного меньшей нагрузкой и в известных обстоятельствах более разумной покупокой", - считает Розенфельд.
Исполнительный директор Longo Estonia OÜ Райнер Ууккиви также подтверждает, что на рынке бывших в использовании автомобилей многое изменилось. "Такая старомодная продажа машин только на площадках в нынешнее кризисное время себя не оправдывает. Поток клиентов из-за ограничений и людской бережливости уменьшился. И обоснованно".
Longo из-за кризиса создал возможность удаленной покупки. Клиент выбирает машину и заполняет форму виртуального тест-драйва. Ему высылается видео и фотографии машины, ее работы. Отдельно обращается внимание на неисправности. Договор продажи подписывается дигитально, покупка оформляется по интернету, а машина доставляется клиенту в пределах Эстонии бесплатно.
Покупки более тщательно продумываются
По словам Райнера Ууккиви, люди более щепетильно относятся к своим денежным делам, и больше не покупают машины так легко легкомысленно, как раньше. "Больше внимания уделяют истории машины и технической стороне, прошли те времена, когда клиент просто заходил и покупал", - сказал он и отметил, что в условиях кризиса банки ужесточили условия предоставления кредита (лизинга).
Говоря о будущем, Ууккиви остается оптимистом: трудно всем, но не бывало таких времён, когда бы люди не могли справиться. Его предприятию помогло и то, что соответственно ситуации на рынке появилась бесконтактная услуга. "Верю, что всё у нас будет очень хорошо", - сказал Ууккиви.
Одной из проблем директор Longo назвал то, что сейчас затруднен в большом количестве экспорт и импорт машин. Поначалу также были сложности с регистрацией машин в Эстонии из-за внезапного закрытия Департамента шоссейных дорог. "Но, как говорится: одна дверь закрывается, другая - открывается. Все стало дигитальным, как и положено ИТ-государству, могло бы так и остаться".
Райво Румберг из Amserv, размышляя о перспективах, отмечает, что в нынешней ситуации самое сложное - неизвестность: не ясно, когда правительство снимет ограничения. "Если ограничения исчезнут, то, конечно, местный рынок придет в движение. В текущем году рынок подержанных машин, разумеется, не восстановится на уровне прошлых лет, но я прогнозирую, что что уже в третьем квартале ожидаются показатели объемов продаж близкие к прежнему уровню".
Румберг признает, что нынешнее положение усложняет и поведение Департамента шоссейных дорог. "Для автодилеров, которым и без того трудно, этот удар стал большим и неприятным сюрпризом. Предприниматели искали, находили и внедряли решения для реорганизации в чрезвычайной ситуации своей бизнес-деятельности, а наша государственная структура к этому ни морально, ни физически не готова. Жаль. В данный момент в электронном обслуживании Департамента шоссейных дорог регистрация подержанных машин частично восстановлена, но это было результатом тяжелой работы".
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