Коронакризис обвалил продажи автомобилей в Эстонии

За первые четыре месяца 2020 года в Эстонии было продано 6471 новый автомобиль, что на 25,7% меньше того же периода прошлого года.

Исполнительный руководитель объединения продавцов автомобилей AMTEL Арно Силлат говорит, что продажи подержанных автомобилей понизились еще больше, чем новых. Чуть лучше ситуация у предпринимателей, которые кроме продажу также занимаются обслуживание автомобилей.

По его словам, сейчас в мае уже виден свет в конце туннеля: все больше клиентов интересуется покупкой нового автомобиля, ситуация улучшается. "Конечно же, окончание чрезвычайного положения убыстряет процесс", — говорит Силлат.

В апреле потребители предпочитали в первую очередь внедорожники, доля которых среди всех продаж составила 29,7%, а на втором месте был сегмент малого среднего класса автомобилей (22,6%). Гибридных автомобилей было приобретено 133 единицы, электромобилей — 11, а автомобилей на CNG — 23.

Самая популярная марка в апреле — Toyota, этих автомобилей было продано 208 единиц. В первую тройку входят также Škoda с 95 проданными автомобилями и Renault с 92. Среди моделей покупатели отдали предпочтение Toyota RAV4 и Corolla, которых было продано 90 и 79 единиц. Третьей по популярности моделью стала Renault Clio с 53 продажами.

Продажи коммерческих фургонов в апреле сократились на 51,7%, а за четыре месяца они упали обще сложностью на 26,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среди марок самой желанной была Peugeot с 51 проданным автомобилем, за ней последовали Citroen и Toyota (44 и 25 соответсвенно). В сегменте грузовиков самыми востребованными были Volvo и Scania — 16 и 14 продаж соответсвенно.

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