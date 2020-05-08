Коронакризис обвалил продажи автомобилей в Эстонии
В апреле из-за вызванного коронавирусом кризиса в Эстонии было продано всего 824 новых автомобиля, что по сравнению апрелем прошлого года на 67,5% меньше.
В апреле из-за вызванного коронавирусом кризиса в Эстонии было продано всего 824 новых автомобиля, что по сравнению апрелем прошлого года на 67,5% меньше.
За первые четыре месяца 2020 года в Эстонии было продано 6471 новый автомобиль, что на 25,7% меньше того же периода прошлого года.
Исполнительный руководитель объединения продавцов автомобилей AMTEL Арно Силлат говорит, что продажи подержанных автомобилей понизились еще больше, чем новых. Чуть лучше ситуация у предпринимателей, которые кроме продажу также занимаются обслуживание автомобилей.
По его словам, сейчас в мае уже виден свет в конце туннеля: все больше клиентов интересуется покупкой нового автомобиля, ситуация улучшается. "Конечно же, окончание чрезвычайного положения убыстряет процесс", — говорит Силлат.
В апреле потребители предпочитали в первую очередь внедорожники, доля которых среди всех продаж составила 29,7%, а на втором месте был сегмент малого среднего класса автомобилей (22,6%). Гибридных автомобилей было приобретено 133 единицы, электромобилей — 11, а автомобилей на CNG — 23.
Самая популярная марка в апреле — Toyota, этих автомобилей было продано 208 единиц. В первую тройку входят также Škoda с 95 проданными автомобилями и Renault с 92. Среди моделей покупатели отдали предпочтение Toyota RAV4 и Corolla, которых было продано 90 и 79 единиц. Третьей по популярности моделью стала Renault Clio с 53 продажами.
Продажи коммерческих фургонов в апреле сократились на 51,7%, а за четыре месяца они упали обще сложностью на 26,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среди марок самой желанной была Peugeot с 51 проданным автомобилем, за ней последовали Citroen и Toyota (44 и 25 соответсвенно). В сегменте грузовиков самыми востребованными были Volvo и Scania — 16 и 14 продаж соответсвенно.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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