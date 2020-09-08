Компания Nissan отложила старт производства нового Qashqai

Первоначально планировалось начать производство третьей генерации популярного кроссовера в октябре нынешнего года. Однако, по целому ряду причин, выпуск новинки решили отложить на более поздний срок.

В настоящее время прототипы Nissan Qashqai проходят завершающие дорожные испытания на дорогах общего пользования. По словам представителей компании, "на британском заводе в Сандерленде ведутся работы по организацию производства, но они требуют серьезных инвестиций в размере порядка 400 тысяч фунтов стерлингов". Точную дату дебюта третьего поколения Qashqai обещают назвать в ближайшие несколько месяцев.

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