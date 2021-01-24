Клиент купил автомобиль у печально известного продавца — вместо дна монтажная пена и куски пластика

В начале октября 2020 года клиент приобрел у Autodeost OÜ автомобиль Peugeot 307 по цене 1099 евро. Однако после покупки выяснилось, что машина даже не может пройти техосмотр.

По словам покупателя, дно автомобиля полностью проржавело и было залатано монтажной пеной, также был сломан топливный бак и его крепление, а датчик плохо работал. Кроме монтажной пены дырки в дне автомобиля были заделаны также кусками пластиковой канистры.

Устранение всех этих недостатков обошлось бы в 1315 евро, что даже больше, чем клиент отдал за сам автомобиль. Поэтому он требовал у продавца либо компенсировать ущерб, либо расторгнуть договор и получить назад уплаченные деньги.

Комиссия по потребительским спорам удовлетворила жалобу клиента и обязала Autodeost OÜ вернуть ему деньги. Продавец не предоставил объяснения комиссии, клиент также с ним больше не смог связаться.

Согласно оценке комиссии, автомобиль не отвечал условиям договора, его недостатки были настолько серьезными, что исключали использование товара по назначению.

Между тем продавец автомобилей Autodeost OÜ имеет печальную славу и уже не раз вел тяжбу в с покупателями. В январе прошлого года клиент купил у продавца автомобиль за 599 евро, который встал после 15 километров езды.

Тогда тоже с продавцом не удалось связаться. Если цена автомобиля небольшая, то это не значит, что за нее можно продать автомобиль, непригодный к использованию. В этом случае комиссия также постановила, что продавец должен вернуть клиенту деньги.