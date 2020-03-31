КАРТА | Со среды начинают работу еще две камеры скорости. Смотрите, где они установлены!

Установка и настройка камер уже произведена.

В Харьюмаа камера расположена на 35,9 км шоссе Таллинн - Палдиски и будет измерять скорость в направлении Таллинн - Палдиски.

В Ляэне-Вирумаа камера находится на 3,3 км шоссе Раквере - Хальяла, она измеряет скорость в направлении Хальяла - Раквере.

В этом году Департамент шоссейных дорог установит еще одну новую камеру: в селе Урге в волости Кохила на 26-м км шоссе Таллинн - Рапла - Тюри. Других новых камер в 2020 году устанавливать не планируют.

Всего сейчас по Эстонии работают 69 камер скорости, из них на государственных дорогах - 67, а оставшиеся две - на столичном перекрестке Кристийне.