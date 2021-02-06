Как выбрать подержанный автомобиль? Советы адвоката

Закон предусматривает, что указанная в договоре вещь должна соответствовать условиям продажи, и продавец отвечает за несоответствие предмету договора. Если вещь не соответствует условиям договора, то вдобавок покупатель имеет право требовать и пени, отказаться от договора, вернуть вещь у которой обнаружились недостатки, а также требовать выплаты суммы покупки.

По словам адвоката адвокатского бюро LMP Арво Кивара доказательство скрытых дефектов зачастую требует много времени и расходов, но не стоит пускать все на самотек, и оценку целесообразности этого процесса стоит спросить у эксперта.

”Это правда, что многие лица, которые приобрели машину по хорошей цене отказываются от процесса доказательства скрытых дефектов и следует признать, что это не всегда является целесообразным — расходы на правовую помощь, госпошлина и расходы в суде, а также судебная экспертиза могут достигать нескольких тысяч евро. В то же время ситуации бывают разными и иногда можно достичь компромисса только потому, что адвокат или юрист связался с продавцом и разъясняет ситуацию. Советую перед покупкой осмотреть машину и зафиксировать недостатки в договоре, также разумным является отправить машину в техосмотр перед покупкой. При более позднем выявлении недостатков очень существенным является своевременное извещение, советую сделать это письменно”, добавил Кивар.

На что следует обратить внимание при покупке машины?

1) Самое важное это корректный договор купли-продажи, где отмечены и недостатки предмета купли-продажи;

2) Обратитесь для предпродажного осмотра предмета купли-продажи к специалисту. Соответствующим предпродажным осмотром занимаются, к примеру, пункты техосмотра, представительства фирм и различные мастерские, а также центры по обслуживанию;

3) Используйте возможности интернета для ознакомления с историей эксплуатации автомобиля:

Историю эксплуатации машины можно найти здесь:

С историей дорожных происшествий можно ознакомиться здесь:

4) Интернет можно использовать и для исследования личности продавца, так как в настоящее время часто пишут и о неприятном опыте, а также часто указывает имена продавцов или покупателей.