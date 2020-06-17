Из-за пандемии продажи новых автомобилей в ЕС упали в мае почти вдвое

Коронавирус SARS-CoV-2 продолжает оказывать давление на автомобильный рынок Евросоюза. В мае в ЕС было продано лишь 581 161 новых легковых автомобилей, следует из данных Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), опубликованных в среду, 17 июня. Это на 52,3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на ослабление карантинных ограничений.
Сильнее всего майские продажи рухнули в государствах, особенно пострадавших от пандемии и принявших наиболее строгие меры в борьбе с распространением вируса — Испании (минус 72,7 процента), Франции (минус 50,3 процента), Италии (минус 49,6 процента). В Германии падение продаж новых легковых автомобилей составило 49,5 процента.
За пять первых месяцев 2020 года в Европейском союзе этот показатель сократился на 41,5 процента по сравнению с тем же периодом 2019-го. При этом спад в апреле стал самым сильным за все время ведения статистики ACEA.
Вирус SARS-CoV-2 обнаружен почти у более 8 млн человек в мире, а свыше 440 000 человек скончались от последствий вызываемого им заболевания COVID-19. Больше всего заражений (свыше 2,1 млн случаев) и летальных исходов (почти 117 000) — в США.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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