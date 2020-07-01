Из-за коронавируса авторынок переживает самый тяжелый кризис

Несмотря на то что с карантином и последовавшим за ним обвалом продаж столкнулись все основные автомобильные рынки в мире, характер кризиса во всех странах разный.

Существуют три основных сценария развития событий: V-образное падение продаж, ”ванна” и ”глубокая ванна”

В первом случае за стремительным падением продаж следует столь же быстрое восстановление. Такой сценарий характерен для стран, где пандемия и карантинные меры не были долговременными. Например, в Китае и Южной Корее общенациональный локдаун не превышал шести недель.

Сценарий ”ванна” характерен для стран, где локдаун продлился более двух месяцев. Например, для Германии и Франции. Согласно прогнозу компании Bain&Company, авторынок в этих странах полностью восстановится лишь к концу третьего квартала.

Наконец, наихудший вариант — это сценарий ”глубокая ванна”, который присущ странам с самым продолжительным карантином, таким, как Италия, Испания и США. Мало того, что эти рынки ждет тяжелое и длительное восстановление, эффект отложенного спроса тут будет минимальным.

Пока поводов для радости у автопроизводителей нет — ситуация развивается по негативному сценарию между ”ванной” и ”глубокой ванной”.

Проблемы автопроизводителей усугубляются тем, что существенно снизить расходы в условиях падения доходов они не могут.

В этих условиях объединить усилия — единственный способ выжить. Производители понимали это и до пандемии

Так, летом 2019 года концерны BMW (BMW, MINI, Rolls-Royce) и JLR (Jaguar, Land Rover) объявили о сотрудничестве в разработке электромобилей и двигателей, а в октябре стало известно, что в единый концерн объединяются PSA (владеет Peugeot, Citroen, Opel) и FCA (Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Lancia, Dodge, Jeep, Ram).

Еще одна неизбежная тенденция — переход в онлайн. Временное полное закрытие дилерских центров, требования по поддержанию социальной дистанции после их открытия и опасения потребителей заставляют участников рынка пересмотреть многие офлайн-процессы. И речь не только об операциях вроде записи на сервисное обслуживание, но и о покупке автомобиля.

Любой кризис — это время возможностей, и автомобильная индустрия здесь не исключение

Успех производителя электромобилей Tesla показал, что стартапы могут на равных соперничать с огромными концернами с вековой историей и побеждать их в конкурентной борьбе. Поэтому сейчас, когда традиционные автопроизводители столкнулись с целым рядом проблем, у стартапов вроде Rivian или Lucid есть шанс быстрее отвоевать свою нишу на рынке. Кроме того, карантин показал потребителям, каким чистым может быть воздух без автомобилей с ДВС, что станет отличной рекламой для электрокаров и сподвигнет правительства на дальнейшие меры по поддержке их производства.