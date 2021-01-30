Исследование: жители Эстонии планируют тратить на покупку автомобилей вдвое больше, чем латыши и литовцы

Исследование, проведенное по заказу банка Citadele, показало, что 29% жителей Эстонии планируют покупку нового автомобиля в течение двух лет, еще 29% рассчитывают купить машину в течение трех и более лет, а 42% в принципе не задумываются о покупке автомобиля. Из респондентов из Латвии и Литвы сменить автомобиль в течение ближайших двух лет планируют соответственно 31% и 34%.
”Наши соседи в Латвии и Литве планируют замену автомобиля в более сжатые сроки, чем жители Эстонии, однако гораздо более интересен другой факт, который позволило выявить исследование — оказалось, что респонденты из Эстонии готовы потратить на автомобиль гораздо больше”, — рассказала Марина Хакиайнен, руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele.
63% респондентов из Латвии рассчитывают, что стоимость нового автомобиля составит до 10 000 евро, а в Литве такой же ответ дали 67% участников исследования. Из числа эстонских респондентов такую сумму планируют выделить на покупку автомобиля вдвое меньше человек — 36%. 40% жителей Эстонии скорее рассматривают автомобили стоимостью 10 000–30 000 евро. В Латвии превысить такой ответ дали 25% респондентов, а в Литве — 21%.
Согласно исследованию Citadele, жители Эстонии также более готовы потратиться на особенно дорогие автомобили. 5% респондентов из Эстонии планируют покупку автомобиля стоимостью более 30 000 евро, тогда как в Латвии такой ответ дали 2% участников исследования, а в Литве — 4%.
По информации банка Citadele, на данный момент в Эстонии средняя стоимость автомобиля купленного в лизинг автомобиля составляет 18 300 евро, в Латвии — 16 600, и в Литве — 21 100 евро.
”Позитивный факт в том, что наши данные показывают рост интереса к новым автомобилям, ведь до сих пор автопарк стран Балтии был одним из самых возрастных в Европе, а это означает более заметную нагрузку на окружающую среду, — отметила Хакиайнен. — Если в других европейских странах средний возраст автомобиля составляет 10,8 года, то в Эстонии этот показатель 14,3”.
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