ИССЛЕДОВАНИЕ | Жители Эстонии опасаются покупать электромобили из-за их короткого запаса хода

”Мы хотели узнать, что люди считают самым большим препятствием для покупки электромобиля. 71% опрошенных назвали основной проблемой запас хода и время зарядки. 66% респондентов считают, что ограничивающим фактором также является слаборазвитая сеть зарядных станций”, — пояснила руководитель отдела розничных банковских услуг Эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.

”Такие ответы, впрочем, демонстрируют, что, вероятно, есть необходимость в проведении дополнительной разъяснительной работы на тему электромобилей. Эстония — настолько маленькая страна, что современные электромобили могут прекрасно ездить между городами. Кроме того, благодаря уже давно реализованному проекту продажи квот на выбросы в Эстонии существует уникальная образцовая сеть зарядных станций, которая постоянно расширяется”, — отметила Хакиайнен.

Как ни странно, наибольшей проблемой сеть зарядных станций считают жители Таллинна, 73% которых поставили ее на первое место. В то же время в Таллинне зарядных станций больше всего, и большинство новых появляется именно здесь.

По словам Хакиайнен, 50% респондентов ответили, что при покупке электромобилей их отпугивают относительно высокие начальные затраты: ”Это, разумеется, более оправданное препятствие, но есть и решения. В ближайшее время, например, Центр экологических инвестиций открывает очередной тур поддержки приобретения электромобилей. Также можно найти другие субсидии и скидки. Банк Citadele, скажем, предлагает лизинг электромобилей без первоначального взноса и по более выгодной процентной ставке”.

Размер поддержки Центра экологических инвестиций составляет 5000 евро на один электромобиль. Лизинговая процентная ставка Citadele на полностью электрические автомобили составляет от 1,49% + 6-месячный Euribor.

Опрос также показал, что, помимо небольшого запаса хода, жители Эстонии опасаются, что электромобили не подходят для погодных условий Эстонии (38%) и для проживающих в многоквартирных домах (29%). Кроме того, их опасения были обусловлены и просто нехваткой информации: 21% считали, что технология еще недостаточно испытана, а 25% полагали, что недостаточно знают об электромобилях.