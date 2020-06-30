Исследование: видеорегистратор используют 22% водителей автомобилей Эстонии

В последние годы записи видеорегистраторов неоднократно подтверждали свою пользу и при выяснении причин дорожно-транспортных происшествий, а также для обращения большего внимания на культуру дорожного движения в целом.

По словам руководителя экспертной группы If Kindlustus Марион Мейус, записи видеорегистраторов помогают установить виновников дорожно-транспортных происшествий и опасных водителей.

”Выяснить причину аварии и последовательность приведших к ней событий не всегда легко, однако записи видеорегистраторов нам немало в этом помогали. Если, например, в случае въезда в машину сзади чаще всего виновником является водитель задней машины, который не держал достаточную дистанцию (типичная ситуация на наших дорогах), то в некоторых случаях видеорегистратор позволял установить обратное. Благодаря этому мы могли установить фактического виновника, который использовал слишком агрессивные приемы вождения или и вовсе умышленно спровоцировал аварию. С одной стороны, видеорегистраторы помогают повысить дисциплинированность участников дорожного движения и уменьшить количество несчастных случаев, а с другой стороны, они помогают выяснить фактических виновников происшествий. Я уверена, что среди нас немало участников дорожного движения, которые соблюдают правила дорожного движения и которые готовы вносить свой вклад в безопасность дорожного движения и улучшение дорожной культуры нашей страны. Видеорегистратор является одним из средств, помогающих достигнуть этой цели”, — сказала Мейус.

Достаточно скоро видеорегистраторы будет использовать уже половина водителей

Если сегодня в Эстонии видеорегистратор используют 22% водителей, то 34% респондентов заявили, что они планируют начать использовать это устройство в будущем. Больше всего видеорегистраторы используются в Восточной Эстонии (32% автомобилей) и в Северной Эстонии (23%). Меньше всего видеорегистраторы используются в Южной Эстонии, однако и там эти устройства установлены в 15% машин.

В результате исследования выяснилось, что среди мужчин видеорегистраторы более популярны, чем среди женщин (соответственно, 25% и 15% респондентов). Установить видеорегистратор в своей машине не планирует лишь треть мужчин, при этом среди женщин такой ответ дала половина респондентов.