Исследование: в странах Балтии покупку электромобиля меньше всего поддерживают эстонцы

Согласно опросу, 16% жителей Эстонии сказали, что они никогда не планируют покупать электромобиль, так как поддерживают использование машин с двигателем внутреннего сгорания. В Латвии такого же мнения придерживались 13% опрошенных, и в Литве — всего 6%. В течение ближайших десяти лет возможность покупки электромобиля обдумали бы 36% жителей Эстонии, 39% жителей Латвии и целых 46% жителей Литвы.

Руководитель отдела розничных банковских услуг Эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен отметила, что такой результат кажется даже несколько странным, так как благодаря осуществленному когда-то проекту по продаже квот, в области электромобилей и сети станций для зарядки Эстония получила очень серьезную фору по сравнению с другими странами. ”Сеть очень активно расширяется и сегодня, и в части субсидий и льгот покупке электромобилей в Эстонии оказывается очень серьезная поддержка, — сказала Хакиайнен. — Например, как раз недавно желающие получили возможность подать заявку Центру инвестиций в окружающую среду в рамках программы поддержки приобретения электромобилей, и сам банк Citadele также предлагает лизинг на покупку электромобилей на значительно более выгодных условиях”.

Еще одним интересным результатом этого исследования стало то, что если 71% эстонцев считают главным препятствием для покупки электромобиля дальность поездки и время зарядки, то в случае Литвы, дистанции в которой являются значительно большими, лишь 51% респондентов посчитали все это препятствием.

Руководитель отдела розничных банковских услуг Citadele добавила, что 38% жителей Эстонии отметили, что электромобиль не подходит для эстонского климата. ”В Литве так посчитали всего 14% респондентов. Действительно, Литва расположена немного южнее Эстонии, однако такой результат указывает скорее на то, что Эстония нуждается в большей разъяснительной работе относительно электромобилей. Сегодняшние электромобили очень успешно используются, например, в Северных странах, пользуясь там очень большой популярностью”, — сказала Хакиайнен.