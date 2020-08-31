31.08.2020, 07:45

Исследование: в Эстонии лишь 32% водителей не пользуются во время вождения телефоном

 (1)
EST
Auto ja juht
Auto ja juhtFoto: Ilmar Saabas

Всем известно, что заниматься во время вождения чем-либо посторонним опасно, но, как выяснилось из проведенного If Kindlustus опроса, в Эстонии большинство водителей не способны отложить телефон в сторону.

68% участвовавших в опросе и проживающих в Эстонии водителей признались, что пользуются телефоном во время вождения. Те, кто берет телефон в руки во время вождения, в основном используют его или по прямому назначению, или в качестве навигатора. Телефон используется также для прослушивания музыки; некоторые водители во время вождения даже пишут сообщения или посещают веб-сайты.

По словам руководителя отдела рассмотрения ущерба If Kindlustus Таави Кийбуса, при рассмотрении страховых случаев становится ясно, что люди занимаются во время вождения посторонними вещами. Некоторые аварии произошли только потому, что водитель в какой-то момент отвлекся и не обращал внимания на дорожное движение.

”53% респондентов звонят во время вождения, из которых четверть даже не используют при этом функцию ”свободные руки”. 45% водителей используют телефон в качестве навигатора — да, это может помочь им выбрать направление движения, но, с другой стороны, также может отвлечь от вождения. Если учесть, что 17% водителей во время вождения также выбирают на телефоне музыку, 5% пишут сообщения и 3% посещают веб-сайты, то выясняется, что слишком большое их количество во время вождения отвлекается на посторонние вещи”, — пояснил Кийбус.

Любая посторонняя деятельность отвлекает водителя

По словам Ханнеса Кулламяэ, руководителя Центра мониторинга дорожного движения Пыхьяской префектуры, водители не осознают, насколько использование мобильного телефона за рулем мешает вождению и способствует созданию аварийных ситуаций. ”Когда внимание водителя занято посторонними делами, скорость его реакции и границы поля острого зрения уменьшаются. Серьезные дорожно-транспортные происшествия будут происходить и в дальнейшем, если люди не будут отдавать себе отчет в опасности посторонних действий”, — сказал Кулламяэ.

Водители должны быть особенно внимательны сейчас, когда с началом учебного года, после длительного перерыва, на городских дорогах вновь окажется много детей, которые пока еще не могут правильно оценить риски. Руководитель Центра мониторинга дорожного движения напоминает, что дети подражают поведению других, — поэтому взрослые играют большую роль в формировании привычек у детей. ”Никто из нас не хочет, чтобы дети не замечали, что происходит на дороге, из-за того, что все их внимание будет сосредоточено на смартфоне. Поэтому родители, передвигаясь пешком, на велосипеде или находясь за рулем, не должны подавать им такой пример".

К сожалению, полиция каждый день видит на дорогах водителей, пользующихся мобильными телефонами и подвергающих подобным поведением опасности как себя, так и других участников дорожного движения. ”Смарт-опьянение на дорогах не менее опасно, чем алкогольное, поскольку речь идет о зависимости, которая не лечится только штрафом. Мы, как общество, должны лучше осознавать проблемы и призывать своих близких к порядку”, — добавил Кулламяэ.

Это далеко не проблема лишь молодых водителей

Опрос показал, что наиболее активно пользуются телефоном за рулем водители в возрасте 25–44 лет (74%); за ними следуют водители 45–54 лет (67%). Реже других пользуются телефоном люди в возрасте 18–24 лет (62%) и 55–64 года (59%).

Мужчины активнее пользуются телефоном за рулем (73%); женщины — несколько менее активно (63%). Разница в уровне образования не была выявлена, но оказалось, что люди с более высоким уровнем доходов гораздо чаще пользуются телефоном, будучи за рулем. Из тех, чей доход превышает 700 евро в месяц на члена семьи, 75% пользуются телефоном во время вождения, по сравнению с 50-60% водителей с более низким доходом. Люди с более высоким доходом чаще других пользуются телефоном за рулем, причем для любых целей.

Исследование также показало, что если в прибалтийских странах, в принципе, телефоны в качестве навигационного устройства используют аналогичным образом, эстонские водители чаще, чем их южные соседи, звонят за рулем по телефону и также чаще слушают с помощью телефона музыку.

В опросе, проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие около 1000 человек из каждой страны.

Читайте также: