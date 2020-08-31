Исследование: в Эстонии лишь 32% водителей не пользуются во время вождения телефоном

68% участвовавших в опросе и проживающих в Эстонии водителей признались, что пользуются телефоном во время вождения. Те, кто берет телефон в руки во время вождения, в основном используют его или по прямому назначению, или в качестве навигатора. Телефон используется также для прослушивания музыки; некоторые водители во время вождения даже пишут сообщения или посещают веб-сайты.

По словам руководителя отдела рассмотрения ущерба If Kindlustus Таави Кийбуса, при рассмотрении страховых случаев становится ясно, что люди занимаются во время вождения посторонними вещами. Некоторые аварии произошли только потому, что водитель в какой-то момент отвлекся и не обращал внимания на дорожное движение.

”53% респондентов звонят во время вождения, из которых четверть даже не используют при этом функцию ”свободные руки”. 45% водителей используют телефон в качестве навигатора — да, это может помочь им выбрать направление движения, но, с другой стороны, также может отвлечь от вождения. Если учесть, что 17% водителей во время вождения также выбирают на телефоне музыку, 5% пишут сообщения и 3% посещают веб-сайты, то выясняется, что слишком большое их количество во время вождения отвлекается на посторонние вещи”, — пояснил Кийбус.

Любая посторонняя деятельность отвлекает водителя

По словам Ханнеса Кулламяэ, руководителя Центра мониторинга дорожного движения Пыхьяской префектуры, водители не осознают, насколько использование мобильного телефона за рулем мешает вождению и способствует созданию аварийных ситуаций. ”Когда внимание водителя занято посторонними делами, скорость его реакции и границы поля острого зрения уменьшаются. Серьезные дорожно-транспортные происшествия будут происходить и в дальнейшем, если люди не будут отдавать себе отчет в опасности посторонних действий”, — сказал Кулламяэ.

Водители должны быть особенно внимательны сейчас, когда с началом учебного года, после длительного перерыва, на городских дорогах вновь окажется много детей, которые пока еще не могут правильно оценить риски. Руководитель Центра мониторинга дорожного движения напоминает, что дети подражают поведению других, — поэтому взрослые играют большую роль в формировании привычек у детей. ”Никто из нас не хочет, чтобы дети не замечали, что происходит на дороге, из-за того, что все их внимание будет сосредоточено на смартфоне. Поэтому родители, передвигаясь пешком, на велосипеде или находясь за рулем, не должны подавать им такой пример".