Исследование: навигаторами пользуются уже 85% водителей Эстонии

Во многих машинах уже имеются встроенные навигационные устройства, и все больше водителей используют для навигации личный телефон.

По словам руководителя экспертной группы If Kindlustus Марион Мейус, в целом водителей можно разделить на три группы. В первую группу входят водители, которые используют навигационные устройства ежедневно, во вторую водители, которые используют их в незнакомых областях или на незнакомых маршрутах, и в третью те, кто не используют их вообще.

”Если 15% водителей не используют навигационные устройства вообще никогда, то количество ежедневных пользователей таких устройств является схожим — 13%. Остальные водители используют помощь в навигации только в незнакомых местах. При этом примечательно то обстоятельство, что более молодые пользуются помощью таких устройств более активно”, — объяснила Мейус.

В результате исследования выяснилось, что среди молодых людей возрастом 18–24 лет навигационные устройства используют 95 процентов. Среди водителей возрастом 55–65 лет этот показатель составляет 74%. По регионам можно выделить Северную Эстонию и Таллинн, где изо дня в день навигационными устройствами пользуются 18% водителей, тогда как в Южной Эстонии соответствующий показатель составляет 6%.

”Такие цифры являются вполне логичными, так как в столице плотность движения больше, в связи с чем водители транспортных средств стараются избегать пробок. Помимо планирования наиболее удобного пути, навигационные устройства полезны и в том отношении, что они сообщают о произошедших в дороге дорожно-транспортных происшествиях, и предупреждают, например, о том, что на шоссе погибло какое-нибудь дикое животное, или что на обочине стоит машина. При этом стоит помнить, что любое устройство, на которое поглядывает водитель, отвлекает его внимание. Поэтому использовать такие устройства также следует разумно, и вводить желаемое место назначения всегда нужно до начала поездки”, — добавила Мейус.

Использовать навигационные устройства в наибольшей степени склонны люди с более высоким доходом. Из тех, чей доход на члена семьи превышает 700 евро в месяц, навигационными устройствами пользуются 87%. В случае водителей с более низким доходом соответствующий показатель составляет 77–83%.