Исследование: каждый третий водитель за рулем читает сообщения

Исследование безопасности, проведенное исследовательской фирмой SKDS по заказу страховой компании ERGO, показало, что каждый третий автовладелец в Эстонии за рулем отвлекается на чтение сообщений и оповещений, хоть 23% респондентов и утверждают, что поступают так редко. Кроме того, 22% участников опроса признали, что во время управления автомобилем не только читают, но и периодически пишут сообщения — набирают SMS-сообщения, пользуются приложением WhatsApp и всевозможными мессенджерами или даже отправляют твиты в ”Твиттере”. Согласно исследованию, жители Эстонии все же не так сильно злоупотребляют за рулем телефоном, как водители из соседних Латвии и Литвы. 17% участников опроса признали, что за рулем пользуются социальными сетями.

”Если кратко, статистика печальная. Общество в значительной мере осознало, что управлять автомобилем в состоянии опьянения недопустимо, поэтому на сегодняшний день использование смарт-устройств за рулем уже представляет более заметную опасность. Каким бы умелым водителем вы ни были, использование телефона за рулем губительно сказывается на внимании. Речь идет о нескольких секундах, когда автомобилем, по сути, никто не управляет. К сожалению, все чаще приходится сталкиваться с последствиями такой привычки, а ущерб от нее высок — в среднем 2000 евро на один страховой случай. Часто восстановление автомобиля занимает много времени либо ремонт пострадавшего транспортного средства в принципе нерационален. Не говорю уже об ущербе здоровью или даже угрозе жизни”, — рассказал Нааритс.

Исследование также показало, что 80% эстонских водителей пользуются за рулем всевозможными навигационными приложениями. Примерно столько же (79%) во время поездки отвечают на входящие звонки. Два водителя из трех во время поездки пользуются случаем и звонят сами.

87% респондентов все же признали, что использование смарт-устройств за рулем является для Эстонии серьезной проблемой, поскольку отрицательно сказывается на концентрации водителя и управлении автомобилем. ”Необходимо активно заниматься этой проблемой, и здесь свой вклад может внести каждый водитель лично — критически взглянув на свои привычки и, при необходимости, пересмотрев их”, — добавил представитель страховой компании.

Согласно исследованию безопасности дорожного движения, помеху и опасность представляют и новые мобильные средства передвижения, наподобие электросамокатов и гироскутеров. Жители Эстонии, однако, не считают их столь же серьезной проблемой, как латвийцы и литовцы.

В среднем страховая компания ERGO регистрирует в месяц более 1500 случаев ущерба, связанных с транспортными средствами. Примерно половина из них подпадают под страхование каско. Сумма ущерба, причиненного ДТП, в среднем составляет 2000 евро.