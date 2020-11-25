Исследование: какие шины будут использовать этой зимой эстонские водители?

Этой зимой 62% водителей Эстонии будут ездить на шипованных шинах, 37% — на всесезонных, а 1% водителей не отдает предпочтения ни тем, ни другим. Переход на зимнюю резину в Эстонии является обязательным с 1 декабря.

Опрос показал, что шипованные шины пользуются большей популярностью среди женщин — 69% женщин-водителей используют шипованные шины. Среди мужчин соответствующий показатель составляет 58%.

По словам руководителя экспертной группы If Kindlustus Марион Мейус, различия в предпочтениях, отдаваемых определенным шинам, отмечаются также по регионам.

”Мы увидели, что шипованные шины очень популярны в Центральной Эстонии и во многих сельских районах, где ими пользуются соответственно 83% и 75% водителей. В Северной Эстонии этот показатель составляет 57%, а в крупных городах — даже 52%, что вполне понятно, поскольку, например, водителю, передвигающемуся в основном по Таллинну, шипованные шины могут и вовсе не понадобиться, вследствие чего он может отдать предпочтение малошумным всесезонным шинам. Также понятны причины, по которым шипованные шины более популярны в сельской местности, где зимой водители чаще сталкиваются со сложными дорожными условиями”, — пояснила Мейус.

Проведенное исследование выявило также еще одно региональное отличие, заключающееся в том, что самые старые зимние шины используются в Восточной Эстонии, где 17% из них использовались на протяжении 5 лет и больше, а 3% водителей пользуются зимними шинами 7-летнего возраста и старше. В других регионах Эстонии соответствующие показатели составляют 3-8 и 0-1%.

”Что касается зимних шин, то очень важно проверять не только глубину рисунка протектора, но учитывать и возраст шин. Резина пятилетних шин имеет пониженную эластичность, что немаловажно при низких температурах. Поскольку шины являются самой важной составной частью автомобиля, — единственной, находящейся в постоянном контакте с поверхностью дороги, — то их значение становится трудно переоценить. Кроме того, все шины автомобиля должны иметь одинаковую степень износа. В этом случае автомобиль будет вести себя логично на скользкой дороге и неприятных сюрпризов будет меньше”, — подчеркнула Мейус.