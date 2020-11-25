Исследование: какие шины будут использовать этой зимой эстонские водители?

Этой зимой большинство эстонских водителей отдадут предпочтение новым шипованным шинам. Согласно проведенному If Kindlustus исследованию, женщины ценят шипованные шины больше, чем мужчины, а из регионов шипованные шины используют больше всего в Центральной Эстонии. Сравнение наших предпочтений с предпочтениями латвийских и литовских водителей также выявило удивительные различия.
Этой зимой 62% водителей Эстонии будут ездить на шипованных шинах, 37% — на всесезонных, а 1% водителей не отдает предпочтения ни тем, ни другим. Переход на зимнюю резину в Эстонии является обязательным с 1 декабря.
Опрос показал, что шипованные шины пользуются большей популярностью среди женщин — 69% женщин-водителей используют шипованные шины. Среди мужчин соответствующий показатель составляет 58%.
По словам руководителя экспертной группы If Kindlustus Марион Мейус, различия в предпочтениях, отдаваемых определенным шинам, отмечаются также по регионам.
”Мы увидели, что шипованные шины очень популярны в Центральной Эстонии и во многих сельских районах, где ими пользуются соответственно 83% и 75% водителей. В Северной Эстонии этот показатель составляет 57%, а в крупных городах — даже 52%, что вполне понятно, поскольку, например, водителю, передвигающемуся в основном по Таллинну, шипованные шины могут и вовсе не понадобиться, вследствие чего он может отдать предпочтение малошумным всесезонным шинам. Также понятны причины, по которым шипованные шины более популярны в сельской местности, где зимой водители чаще сталкиваются со сложными дорожными условиями”, — пояснила Мейус.
Проведенное исследование выявило также еще одно региональное отличие, заключающееся в том, что самые старые зимние шины используются в Восточной Эстонии, где 17% из них использовались на протяжении 5 лет и больше, а 3% водителей пользуются зимними шинами 7-летнего возраста и старше. В других регионах Эстонии соответствующие показатели составляют 3-8 и 0-1%.
”Что касается зимних шин, то очень важно проверять не только глубину рисунка протектора, но учитывать и возраст шин. Резина пятилетних шин имеет пониженную эластичность, что немаловажно при низких температурах. Поскольку шины являются самой важной составной частью автомобиля, — единственной, находящейся в постоянном контакте с поверхностью дороги, — то их значение становится трудно переоценить. Кроме того, все шины автомобиля должны иметь одинаковую степень износа. В этом случае автомобиль будет вести себя логично на скользкой дороге и неприятных сюрпризов будет меньше”, — подчеркнула Мейус.
86% эстонских водителей покупают новые зимние шины, 9% — бывшие в употреблении и 5% не имеют предпочтений. Таким образом, покупателям бывших в употреблении шин стоит учитывать не только глубину рисунка протектора, но и год изготовления шин.
Столь разные прибалтийские соседи
Опрос показал, что эстонские водители зимой ездят на совершенно других шинах, чем их южные соседи. В то время как 62% эстонских водителей используют шипованные шины, то для латвийских водителей этот показатель составил 15%, а для литовских — 8%.
Эстонские водители также используют более дорогие и большие шины, чем их соседи. Менее 60 евро за зимнюю шину платят 24% эстонских водителей, тогда как в Латвии и Литве этот показатель составляет 38% и 43% соответственно. В Эстонии, в отличие от соседей, отдают предпочтение шинам стоимостью от 60 до 120 евро за штуку. Если у нас около половины водителей ездит на шинах диаметром не менее 17 дюймов, то у наших южных соседей таким размерам соответствует только треть используемых шин. Кроме того, для эстонских водителей важны бренд производителя шин и проведенные с ними различные тесты, тогда как южные соседи не обращают на это столь пристального внимания.
В Эстонии только 9% водителей хранят старые непригодные шины в гараже, остальные оставляют их в автосервисе или сдают в пункт утилизации. В Латвии 17% респондентов оставляют старые шины у себя, а в Литве — 11%. Кроме того, около 4% латвийских и литовских водителей признали, что оставляли свои шины где-нибудь еще, например, рядом с мусоросборными контейнерами общего пользования.
В исследовании, проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие немногим более 1000 человек из каждой страны.
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