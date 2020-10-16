Хотите разъезжать на машине наркоторговца? Внедорожник члена банды Ассара Паулуса уйдет с молотка

"Он разъезжал на черном внедорожнике BMW X5, постоянно путешествовал, на его шее красовалась массивная золотая цепь, а на запястье — золотые часы", — так был описан Суби в статье Eesti Ekspress.

Официально Суби зарабатывал на жизнь предпринимательством. Он руководил фирмой, занимавшейся поставкой рабочей силы в Норвегию. Как сказал он сам, бизнес давал ему около половины всего дохода.

В январе 2020 года Суби получил семь с половиной лет реального тюремного заключения за торговлю наркотиками, он должен заплатить государству полмиллиона евро.

Начальная цена BMW X5 назначена в 26 000 евро.

Ранее Сийм Суби в уголовном порядке наказывался четыре раза. Последний раз он получил три года и шесть месяцев тюрьмы за мошенничество, налоговые преступления, хранение наркотических веществ в большим объемах, а также принадлежность к ОПГ Ассара Паулуса. За решеткой Суби провел почти два года и в январе 2016 года вышел под электронное наблюдение, хотя сама тюрьма была против. Суд же решил поверить Суби, который обещал исправиться.

В 2017 Суби начал торговать марихуаной. С каждого проданного килограмма Суби хотел иметь по 10 000 евро. По подсчетам полиции, всего было продано как минимум 84 кг марихуаны. Криминальная прибыль Суби составила более 760 000 евро. Полиция отмечает, что это лишь те цифры, в которых они могут быть уверены и что на самом деле наркобизнес мог быть еще масштабнее.

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