26.11.2020, 12:56

Хотите бесплатно избавиться от автохлама или старой машины? У вас есть на это неделя


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Põhja-Tallinna Päev Stroomi rannas
Romud hõivasid parkimiskohtiFoto: Tanel Meos

В течение недели, начиная с сегодняшнего дня, вы можете бесплатно, не выходя из дома, сдать на переработку свой старый автомобиль. С 18 ноября по 2 декабря по заказу министерства окружающей среды, Эстонское объединение по разборке автомобилей, а также Kuusakoski AS и BLRT Refonda бесплатно забирают старые автомобили на утилизацию.

”Данное мероприятие является уже третьим по счету. Прошлогодние цифры показали, что все больше и больше эстоноземельцев используют эту прекрасную возможность для того, чтобы с помощью всего лишь одного телефонного звонка бесплатно сдать в металлолом свой старый, отживший свое автомобиль. Благодаря этой акции мы освободим территорию наших дворов от металлолома. Кроме того, это возможность избавиться от экологически опасных отходов и в то же время дать им путевку в новую жизнь”, — сказал вице-канцлер министерства окружающей среды Каупо Хейнма.

Запасные части для отслуживших свой срок автомобилей можно использовать повторно или направить в переработку. Кроме того, в переработку идут автомобильные шины, масляные фильтры, аккумуляторы и металл. Пластиковые детали и отработавшие жидкости, в первую очередь старые масла используются для производства энергии.

”Отслужившие свое автомобили оказывают негативное воздействие на окружающую среду, а также занимают и без того дефицитные парковочные места. На нелегальных местах разборки старых автомобилей, не имеющих соответствующие лиценции и разрешения, обращение с отходами осуществляется с нарушением экологических требований. Это представляет реальную угрозу для окружающей среды. Опасности подвергаются, например, грунтовые и подземные воды, но под угрозой и наша общая безопасность, так как неправильное обращение с отходами может привести, например, к серьезным пожарам и т.д.”, — добавил Хейнма. При разборке старого автомобиля можно собрать от 6 до 12 литров различных технических жидкостей. Утечка отработавшего масла, как и его горение представляет опасность для окружающей среды и здоровья человека.

Из-за незнания владельцами автомобилей требований законодательства их старая машина так и стоит на парковке под домом, занимая место. Зачастую владелец разбирает ее сам либо продает на разборку владельцам нелегальной авторазборки. Как правило, владелец такого предприятия не снимает автомобиль с регистрации в Регистре автотранспортных средств (Liiklusregister) и старый, уже давно разобранный автомобиль продолжает числиться за его уже теперь бывшим владельцем. Это означает, что за все происходящее с автомобилем отвечает лицо, по-прежнему числящееся в Регистре. Продавец, то есть владелец транспортного средства имеет право уведомить Департамент шоссейных дорог о передаче транспортного средства покупателю, если покупатель сам этого не сделал. Своевременное уведомление о передаче транспортного средства новому владельцу помогает избежать возникновения различных проблем и правовых споров, если новый владелец не выполнил, например, юридическое обязательство зарегистрировать транспортное средство на свое имя в течение 5 рабочих дней. Самостоятельная разборка или передача отработавшего транспортного средства на утилизацию лицу, не имеющему соответствующего разрешения, запрещены законом.

В Регистре автотранспортных средств по-прежнему числится очень большое количество автомобилей старше 10 лет, но которые в течение многих лет не проходили технический осмотр и не имеют дорожной страховки. Переданный на утилизацию автомобиль исключается из Регистра на основании справки об утилизации, выданной перерабатывающим предприятием, имеющим экологическое разрешение. Важно, чтобы на имя владельца был составлен акт передачи, а перерабатывающее предприятие представило в Регистр Управления шоссейных дорог справку в электронном виде об утилизации автотранспортного средства. На основании этой справки данные автомобиля удаляются из базы данных. Владелец имеет право потребовать справку об утилизации. BLRT Refonda, Эстонское объединение по разборке автомобилей и Kuusakoski такие справки выдают.

”К счастью, жители нашей страны все больше и больше осознают, что отслуживший автомобиль надо передавать на утилизацию на те предприятия, которые действуют официально и имеют все необходимые документы. В таком случае переданный на утилизацию автомобиль будет снят с учета”, — пояснил Хейнма. В 2016 году на основании справки об утилизации из Регистра автотранспортных средств Эстонии были удалены данные 11 184 автомобилей, в 2017 году -16 263.

В рамках кампании по утилизации автомобилей, проведенной в 2018 году было собрано 250 утилизированных автомобилей, а в 2019 году — 430 автомобилей.

Дополнительную информацию по передаче автомобиля на утилизацию можно получить по бесплатному телефону BLRT Refonda 1817, Эстонского объединения по авторазборке автомобилей по телефону 57877233 или по бесплатному телефону Куусакоски 13660.

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