Хотите бесплатно избавиться от автохлама или старой машины? У вас есть на это неделя

”Данное мероприятие является уже третьим по счету. Прошлогодние цифры показали, что все больше и больше эстоноземельцев используют эту прекрасную возможность для того, чтобы с помощью всего лишь одного телефонного звонка бесплатно сдать в металлолом свой старый, отживший свое автомобиль. Благодаря этой акции мы освободим территорию наших дворов от металлолома. Кроме того, это возможность избавиться от экологически опасных отходов и в то же время дать им путевку в новую жизнь”, — сказал вице-канцлер министерства окружающей среды Каупо Хейнма.

Запасные части для отслуживших свой срок автомобилей можно использовать повторно или направить в переработку. Кроме того, в переработку идут автомобильные шины, масляные фильтры, аккумуляторы и металл. Пластиковые детали и отработавшие жидкости, в первую очередь старые масла используются для производства энергии.

”Отслужившие свое автомобили оказывают негативное воздействие на окружающую среду, а также занимают и без того дефицитные парковочные места. На нелегальных местах разборки старых автомобилей, не имеющих соответствующие лиценции и разрешения, обращение с отходами осуществляется с нарушением экологических требований. Это представляет реальную угрозу для окружающей среды. Опасности подвергаются, например, грунтовые и подземные воды, но под угрозой и наша общая безопасность, так как неправильное обращение с отходами может привести, например, к серьезным пожарам и т.д.”, — добавил Хейнма. При разборке старого автомобиля можно собрать от 6 до 12 литров различных технических жидкостей. Утечка отработавшего масла, как и его горение представляет опасность для окружающей среды и здоровья человека.

Из-за незнания владельцами автомобилей требований законодательства их старая машина так и стоит на парковке под домом, занимая место. Зачастую владелец разбирает ее сам либо продает на разборку владельцам нелегальной авторазборки. Как правило, владелец такого предприятия не снимает автомобиль с регистрации в Регистре автотранспортных средств (Liiklusregister) и старый, уже давно разобранный автомобиль продолжает числиться за его уже теперь бывшим владельцем. Это означает, что за все происходящее с автомобилем отвечает лицо, по-прежнему числящееся в Регистре. Продавец, то есть владелец транспортного средства имеет право уведомить Департамент шоссейных дорог о передаче транспортного средства покупателю, если покупатель сам этого не сделал. Своевременное уведомление о передаче транспортного средства новому владельцу помогает избежать возникновения различных проблем и правовых споров, если новый владелец не выполнил, например, юридическое обязательство зарегистрировать транспортное средство на свое имя в течение 5 рабочих дней. Самостоятельная разборка или передача отработавшего транспортного средства на утилизацию лицу, не имеющему соответствующего разрешения, запрещены законом.