"Хотел избавиться от пьяной тещи" и "весна в голову ударила". Как эстонские водители объясняют полиции превышение скорости

”Нажал на газ — сломался компрессор, педаль газа заклинило”.

”Я до сих не знаю, где полиция меня подкараулила. Я был испуган, поэтому дал тогда объяснения, не понимая на самом деле, что я сделал неправильно”.

”Я так нервничал, что не заметил знак”.

”Приборная панель неожиданно погасла и я не видел, с какой скоростью я еду. Поскольку было уже темно, то есть вечер, то увидеть скорость было сложно”.

”Считаю, что решение не соответствует закону, поскольку я не сознательно превысил скорость. Прошу аннулировать решение”.

”Я вел автомобиль с превышением скорости, поскольку мне нужно было в туалет. По этой причине я поступил безответственно и превысил скорость”.

”Превысил скорость, так как сломался спидометр и я не чувствовал скорости”.

”Поскольку я не заметил знак, ограничивающий скорость, то имел право ехать 90. Это написано в законе”.

”Превышение скорости было вызвано тем фактом, что я побыстрее хотел избавиться от назойливых пассажиров: тещи, которая пила второй день подряд, и ее друга”.

”Весна в голову ударила. Поэтому я и превысил скорость”.

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