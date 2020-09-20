20.09.2020, 17:46
ГРАФИК | В Таллинне самый дешевый дизель среди соседей. В Латвии и Литве цены тоже снизились
На этой неделе в Балтийских странах подешевело топливо. Самый дорогой бензин все равно в Таллинне, а дизель у нас самый дешевый.
На этой неделе в Балтийских странах подешевело топливо. Самый дорогой бензин все равно в Таллинне, а дизель у нас самый дешевый.
На этой неделе в Таллинне бензин стал дешевле на 5.6%. Теперь за литр нужно заплатить 1,189 евро. Цена на дизель упала на 7% — теперь 0,929 евро.
В Риге один литр бензина стоит 1,129 евро. Дизель 1,009 евро.
В Вильнюсе литр 95-го бензина обойдется в 1,096 евро. Дизель 0,936 евро.
График: сколько стоит заполнить бак в 50 литров в Эстонии, Латвии и Литве
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