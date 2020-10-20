ФОТО: В Эстонии снова продают автомобили "премиум-класса" с ужасной историей

Так, действующее в Вильянди предприятие Auteks обещает на своем сайте "лучшие автомобили премиум-класса из Америки или Германии". По утверждению продавца, транспортные средства для продажи были тщательно отобраны.

Недавно фирмы выставила на продажу один из таких автомобилей "премиум-класса": Audi A5 за 15 800 евро. Поиск по указанному на портале ВИН-коду не выдает ни какой информации. Все вроде бы хорошо, но какая-то история ведь у автомобиля должна быть.

auto24

Обращение к международным регистрам показывает, что данное транспортное средство побывало в тяжелой аварии. Еще в апреле 2018 года автомобиль выглядел так:

poctra4

Под капотом наблюдалась такая картина:

Издание обратилось за комментарием к Auteks, но ответа не последовало.

Еще один пример: красивый серый BMW X5 за 20 200 евро. На фото в объявлении автомобиль выглядит так. Согласно местным источникам, автомобиль также чист.

auto24

Однако по данным poctra.com не так давно машина выглядела так: