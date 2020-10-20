ФОТО: В Эстонии снова продают автомобили "премиум-класса" с ужасной историей(14)
На эстонских порталах снова появились объявления о продаже сомнительны автомобилей "премиум-класса", пишет Forte.
На эстонских порталах снова появились объявления о продаже сомнительны автомобилей "премиум-класса", пишет Forte.
Так, действующее в Вильянди предприятие Auteks обещает на своем сайте "лучшие автомобили премиум-класса из Америки или Германии". По утверждению продавца, транспортные средства для продажи были тщательно отобраны.
Недавно фирмы выставила на продажу один из таких автомобилей "премиум-класса": Audi A5 за 15 800 евро. Поиск по указанному на портале ВИН-коду не выдает ни какой информации. Все вроде бы хорошо, но какая-то история ведь у автомобиля должна быть.
Обращение к международным регистрам показывает, что данное транспортное средство побывало в тяжелой аварии. Еще в апреле 2018 года автомобиль выглядел так:
Под капотом наблюдалась такая картина:
Издание обратилось за комментарием к Auteks, но ответа не последовало.
Еще один пример: красивый серый BMW X5 за 20 200 евро. На фото в объявлении автомобиль выглядит так. Согласно местным источникам, автомобиль также чист.
Однако по данным poctra.com не так давно машина выглядела так:
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Пенсии в Беларуси сравнили с латвийскими, российскими и польскими
Видео с огромной змеей в Бишкеке — стали известны подробности
Спортсменка у плиты: неожиданный поворот в жизни Курниковой
Названо единственное эффективное лекарство от COVID-19