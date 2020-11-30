ФОТО | Под Таллинном появится новый центр продажи и обслуживания Opel

Создаваемый центр Opel предназначен для продажи и обслуживания автомобилей, двухэтажное здание будет высотой 11,5 метров. В сервисном центре будет 17 мест для небольших автомобилей и 4 места для больших транспортных средств.

Томи Мякинен, директор Opel региона Балтийских стран: ”Представительство Opel в Таллинне с точки зрения продаж в Эстонии очень важно. Мы видим явный потенциал для роста продаж Opel в Эстонии, и строительство нашего представительства здесь является естественным шагом по коммерческим, географическим и культурным причинам. Мы опираемся на свой опыт розничных продаж автомобилей в Финляндии. Кроме того мы верим, что Таллиннское представительство окажет положительное влияние на всю сеть продаж Opel в Балтийских странах. Клиентам будет предоставляться широкий спектр услуг, высококачественное обслуживание в современном, экологичном и энегроэффективном здании, которое обладает свежей идентичностью торгового знака Opel”.

Маргус Вяэрси, менеджер по продажам Mapri Ehitus сказал, что новый центр делает интересным раскладка здания, внутри большого объема здания скрывается здание поменьше. Кроме того, передний фасад здания имеет большой объем стеклянных поверхностей.

LänsiAuto является импортером Opel в Финляндии и странах Балтии и одним из крупнейших предприятий в автомобильной сфере в Финляндии, обслуживая как частных, так и бизнес-клиентов в девяти различных местах. Предприятие занимается продажей, обслуживанием автомобилей, запасными частями, лизингом и арендой автомобилей. К числу представляемых LänsiAuto в Финляндии марок автомобилей относятся Opel, Toyota, Nissan, Honda, Mercedes-Benz. На предприятии работает более 500 специалистов, и предприятие продает в год 8000 новых и 15 000 подержанных автомобилей.