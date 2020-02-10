ФОТО и ВИДЕО | В Тарту передали владельцу редкий автомобиль. Его купил местный коллекционер

Эксклюзивная Toyota GR Supra представляет пятое поколение серии GR Supra, которую на рынок заново вывел президент Toyota Акио Тоёда с целью дать новый импульс развитию спорткаров Toyota. Supra — это первая глобальная модель из серии Toyota GAZOO Racing, которая предназначается для обычных пользователей.​

Если новых Toyota GR Supra в Европе произвели 900 автомобилей, то модель A90 Limited Edition была выпущена ограниченным количеством — всего 90 штук. Первый автомобиль Supra A90 после перезапуска модели был продан в прошлом году в США на ежегодном аукционе Barrett-Jackson за 2,1 млн долларов и Toyota передала вырученные средства на благотворительность.​

По словам руководителя бренда Toyota Маргуса Ныммика, модель Limited Edition — это единственная подобная и в Эстонии, и во всей Балтии.

”Речь не идет об обычном автомобиле Toyota. Заднеприводная GR Supra — это стильный спорткар, у которого шестицилиндровый двигатель рядный мотор с турбокомпрессором мощностью 340 л.с. (DIN) и крутящимся моментом 500 Нм. GR Supra — это спорткар в самом настоящем виде, у которого есть все для наслаждения от езды. Модель была вдохновлена первым поколением Toyota Supra и самобытной 2000GT”, — сказал Ныммик.​