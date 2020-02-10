ФОТО и ВИДЕО | В Тарту передали владельцу редкий автомобиль. Его купил местный коллекционер

ПредприятиеAmserv передало редкую особую модель автомобиля Toyota GR Supra A90 Limited Edition, которая пополнит частную коллекцию тартуского коллекционера. На сегодня Toyota Supra Limited Edition — это единственная подобная модель в странах Балтии.
Эксклюзивная Toyota GR Supra представляет пятое поколение серии GR Supra, которую на рынок заново вывел президент Toyota Акио Тоёда с целью дать новый импульс развитию спорткаров Toyota. Supra — это первая глобальная модель из серии Toyota GAZOO Racing, которая предназначается для обычных пользователей.
Если новых Toyota GR Supra в Европе произвели 900 автомобилей, то модель A90 Limited Edition была выпущена ограниченным количеством — всего 90 штук. Первый автомобиль Supra A90 после перезапуска модели был продан в прошлом году в США на ежегодном аукционе Barrett-Jackson за 2,1 млн долларов и Toyota передала вырученные средства на благотворительность.
По словам руководителя бренда Toyota Маргуса Ныммика, модель Limited Edition — это единственная подобная и в Эстонии, и во всей Балтии.
”Речь не идет об обычном автомобиле Toyota. Заднеприводная GR Supra — это стильный спорткар, у которого шестицилиндровый двигатель рядный мотор с турбокомпрессором мощностью 340 л.с. (DIN) и крутящимся моментом 500 Нм. GR Supra — это спорткар в самом настоящем виде, у которого есть все для наслаждения от езды. Модель была вдохновлена первым поколением Toyota Supra и самобытной 2000GT”, — сказал Ныммик.
Toyota GR Supra выиграла в одном из европейских заездов престижную награду Золотой Руль. Приз лучшему спорткару для одной из самых ценимых моделей Toyota — это важное достижение. Тот же приз Toyota получила и ранее — в 1982 году Золотой Руль был вручен Supra второго поколения. Золотой Руль вручает немецкая популярная газета Bild am Sonntag, издаваемая по воскресеньям, и известный автожурнал Auto Bild.
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