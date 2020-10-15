15.10.2020, 12:51

ФОТО | Богатые штрафов не боятся! На автомобиле у Таллиннского порта лежат 17 штрафов за парковку

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ФОТО | Богатые штрафов не боятся! На автомобиле у Таллиннского порта лежат 17 штрафов за парковку
Foto: Andres Putting

Видимо, на асфальтированной площадке у Таллиннского пассажирского порта паркуются только очень богатые люди. По крайней мере, штрафов они точно не боятся — фотограф Delfi нашел там пару автомобилей со стопкой штрафов под дворником.

На лобовом стекле Audi с эстонским номерами лежат целых 17 штрафов за парковку, а на Volkswagen с финскими номерами чуть меньше — 13 штрафов.

При этом на пустыре у порта парковка — даже без штрафов — дорогое удовольствие. В рабочие дни за парковку там нужно платить с семи утра до семи вечера, а цена составляет 0,025 евро в минуту. Поэтому всего один день парковки там стоит 18 евро.

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