ФОТО | Bentley возобновит производство автомобиля 1920-х годов
Британская компания Bentley объявила о возобновлении производства модели Blower 1929 года. Все 12 машин забронированы потенциальными владельцами.
Британская компания Bentley объявила о возобновлении производства модели Blower 1929 года. Все 12 машин забронированы потенциальными владельцами.
В рамках работы над уникальным проектом за основу для был взят экземпляр 1929 года. Автомобиль с 4,5-литровым двигателем принадлежал одному из заводских гонщиков — сэру Генри "Тиму" Биркину.
Гоночный болид был полностью разобран и "оцифрован" с использованием лазерного сканера. На основе полученных данных началось изготовление первого с 1929 года экземпляра Bentley Blower, получившего обозначение "Car Zero" ("нулевой автомобиль" RusDelfi). Этот прототип был необходим в том числе и для отработки технологии изготовления остальных 12 машин.
Председатель и главный исполнительный директор Bentley Motors Эдриан Холлмарк оказался в восторге от поездки на новом экземпляре автомобиля и заявил, что сам сэр Генри Биркин мог бы гордиться автомобилем.
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