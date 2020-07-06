06.07.2020, 12:21

ФОТО | 55 лет троллейбусному транспорту в Таллинне: четыре маршрута из девяти работают по сей день

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EST
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TLT Foto: TLT

Хотя электрический транспорт — это вид транспорта будущего с существенным потенциалом, общественные транспортные средства, движущиеся за счёт электричества, ездят в Таллинне уже целые десятилетия. На сегодняшний день в столице уже 55 лет пассажиров обслуживают троллейбусы, которых в народе называют ”автобусами с рогами”, но в ближайшем будущем они будут заменены ”безрогими” электробусами (электрическими автобусами).

Планировать столичные троллейбусные линии начали во второй половине 1940-х годов, но первую троллейбусную линию открыли только в 1965 году на маршруте Мустамяэ–”Каубамая”. За 22 года в столице было проложено девять троллейбусных линий: четыре из них до сих пор обслуживаются троллейбусами, а остальные пять заменены автобусными маршрутами.

По словам члена правления Tallinna Linnatranspordi AS Отто Попеля, благодаря развитию транспортных средств и технологий троллейбусы в ближайшее десятилетие передадут трудовую эстафету электробусам, поскольку техническое развитие стремительно, и в сегодняшнем дорожном движении электробусы эффективнее и отличаются большей гибкостью в эксплуатации. ”Сегодня автобусам на электрической тяге не нужны ”рога”. Это придаёт гибкости в работе на маршруте и обеспечивает надёжность поездки для пассажиров”, — отметил Попель, по словам которого у троллейбусов знаковое значение в столичном общественном транспорте, которое не исчезнет во времени и будет цениться высоко даже спустя годы.

”Троллейбус зависит от электролиний. А электробус обладает, так сказать, самостоятельностью в движении, т. е. может без проблем проехать даже в том случае, когда возникает препятствие на обычном маршруте, если произошла авария, например, или из-за погоды оборвана электролиния”, — привёл примеры Попель, доказывающие пользу перехода на электробусы для пассажиров.

Попель сказал, что в этом году для предприятия начинается абсолютно новая эпоха: уже в конце года в Таллинн прибудут автобусы, работающие на газе (биометане), и с их прибытием в столичном общественном транспорте произойдёт переход на экологичные виды топлива. ”Наша цель — полностью отказаться от дизельных автобусов уже к 2025 году. Мы высоко ценим чистоту окружающей среды и хотим, чтобы Таллинн стал зелёной столицей. Если в этом году на городские маршруты выйдут только 100 газовых автобусов, то в ближайшем будущем в столичном парке будет как минимум 350 автобусов, которые ездят на биометане”, — пояснил Попель и добавил, что более долгосрочная цель Tallinna Linnatranspordi AS — перейти к 2035 году на электротранспорт, работающий на возобновляемой энергии, когда электробусы возьмут на себя нагрузку всех прежних троллейбусов и автобусов.

”На сегодняшний день рядом с более чем полутысячею автобусов на улицах по-прежнему работают 50 троллейбусов, которые ездят по четырём маршрутам: 1, 3, 4 и 5. Новые троллейбусы мы, конечно, больше приобретать не будем, т. е. имеющиеся троллейбусы будут ездить так долго, как только смогут с технической точки зрения. Однако мы поддерживаем работающие сегодня троллейбусы в настолько хорошем состоянии, насколько это возможно, и одновременно готовимся к переходу на электробусы, тестируя разные возможности, чтобы найти электробусы, наиболее подходящие для Эстонии по критериям работы”, — сказал Попель.

По словам члена правления Tallinna Linnatranspordi AS, тестируемый летом этого года электробус получил хорошие отзывы от пассажиров. ”Комфорт, меньше шума внутри автобуса и шума, проникающего снаружи, — такими были главные нюансы, которые понравились пассажирам”, — сказал Попель. По его словам, помимо удобств электробусов Tallinna Linnatranspordi AS ценит также и технические параметры, в том числе то, как происходит посадка пассажиров и насколько длинную дистанцию транспортное средство может проехать на одной зарядке.

”Мы убеждены, что в долгосрочной перспективе электробусы помогут как оптимизировать расходы по содержанию общественного транспорта, так и улучшить качество городского воздуха, а ближайшее будущее покажет, какие точно электрические транспортные средства будут приняты в эксплуатацию”, — сказал Попель, отметив, что если на принятие в эксплуатацию троллейбусов ушло свыше 20 лет, то электробусы уже сегодня на улицах города, чтобы оставаться на них и в будущем.

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