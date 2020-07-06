ФОТО | 55 лет троллейбусному транспорту в Таллинне: четыре маршрута из девяти работают по сей день

Планировать столичные троллейбусные линии начали во второй половине 1940-х годов, но первую троллейбусную линию открыли только в 1965 году на маршруте Мустамяэ–”Каубамая”. За 22 года в столице было проложено девять троллейбусных линий: четыре из них до сих пор обслуживаются троллейбусами, а остальные пять заменены автобусными маршрутами.

По словам члена правления Tallinna Linnatranspordi AS Отто Попеля, благодаря развитию транспортных средств и технологий троллейбусы в ближайшее десятилетие передадут трудовую эстафету электробусам, поскольку техническое развитие стремительно, и в сегодняшнем дорожном движении электробусы эффективнее и отличаются большей гибкостью в эксплуатации. ”Сегодня автобусам на электрической тяге не нужны ”рога”. Это придаёт гибкости в работе на маршруте и обеспечивает надёжность поездки для пассажиров”, — отметил Попель, по словам которого у троллейбусов знаковое значение в столичном общественном транспорте, которое не исчезнет во времени и будет цениться высоко даже спустя годы.

”Троллейбус зависит от электролиний. А электробус обладает, так сказать, самостоятельностью в движении, т. е. может без проблем проехать даже в том случае, когда возникает препятствие на обычном маршруте, если произошла авария, например, или из-за погоды оборвана электролиния”, — привёл примеры Попель, доказывающие пользу перехода на электробусы для пассажиров.

Попель сказал, что в этом году для предприятия начинается абсолютно новая эпоха: уже в конце года в Таллинн прибудут автобусы, работающие на газе (биометане), и с их прибытием в столичном общественном транспорте произойдёт переход на экологичные виды топлива. ”Наша цель — полностью отказаться от дизельных автобусов уже к 2025 году. Мы высоко ценим чистоту окружающей среды и хотим, чтобы Таллинн стал зелёной столицей. Если в этом году на городские маршруты выйдут только 100 газовых автобусов, то в ближайшем будущем в столичном парке будет как минимум 350 автобусов, которые ездят на биометане”, — пояснил Попель и добавил, что более долгосрочная цель Tallinna Linnatranspordi AS — перейти к 2035 году на электротранспорт, работающий на возобновляемой энергии, когда электробусы возьмут на себя нагрузку всех прежних троллейбусов и автобусов.