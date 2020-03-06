Европейские потребители назвали самую надежную марку автомобилей

Второй год подряд Lexus занимает первое место в рейтинге надежности с рекордным показателем 97%. Lexus NX 300h, IS 300h и CT 200h также расположены в ТОП-10 самых надежных моделей в своих сегментах (кроссоверы и семейные автомобили).

Глава Lexus Baltic Райго Касеорг сказал, что даже если Lexus занимается последовательной разработкой чего-то нового, это делается не за счет качества. ”То, что Lexus второй год подряд становится самым надежным брендом, не является совпадением — это результаты десятилетий упорного труда. Факт того, что три гибридных модели Lexus входят в ТОП-10 самых надежных, служит подтверждением нашего лидерства в отрасли с точки зрения качества, долговечности и надежности гибридных силовых установок Lexus”, — добавил Касеорг.