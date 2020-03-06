Европейские потребители назвали самую надежную марку автомобилей

Организации-члены группы Euroconsumers опубликовали результаты своего ежегодного опроса, касающегося надежности автомобилей и удовлетворенности клиентов, в котором сравнивали 37 различных автомобильных брендов. Согласно опросу, европейские клиенты считают Lexus самой надежной автомобильной маркой в Европе с рекордным показателем 97%.
Второй год подряд Lexus занимает первое место в рейтинге надежности с рекордным показателем 97%. Lexus NX 300h, IS 300h и CT 200h также расположены в ТОП-10 самых надежных моделей в своих сегментах (кроссоверы и семейные автомобили).
Глава Lexus Baltic Райго Касеорг сказал, что даже если Lexus занимается последовательной разработкой чего-то нового, это делается не за счет качества. ”То, что Lexus второй год подряд становится самым надежным брендом, не является совпадением — это результаты десятилетий упорного труда. Факт того, что три гибридных модели Lexus входят в ТОП-10 самых надежных, служит подтверждением нашего лидерства в отрасли с точки зрения качества, долговечности и надежности гибридных силовых установок Lexus”, — добавил Касеорг.
В опросе приняло участие более 43 000 потребителей из Бельгии, Франции, Италии, Португалии и Испании, в нем было представлено более 400 моделей от 37 автомобильных марок. Участникам предложили заполнить онлайн-анкету с указанием возраста их автомобиля, количества пройденных километров, числа возникших проблем и неполадок. Оценка надежности каждого бренда рассчитывается на этой основе.
Исследование надежности автомобилей и удовлетворенности клиентов не зависит от опрошенных брендов и не финансируется ни одним из них. Euroconsumers — это группа потребителей, работающая над продвижением информации для потребителей, защитой их прав и оказания персонализированных услуг в пяти странах: Бельгия (Test-Aankoop/Test-Achats), Италия (Altroconsumo), Португалия (DECOProteste), Испания (OCU — организация потребителей и пользователей), Бразилия (Proteste).
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Тайна раскрыта: Зачем засыпать соль в унитаз и раковину
Блогер Диденко устроила скандал и сорвала съемки шоу Собчак
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален