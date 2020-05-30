Эстонский страховщик будет оценивать повреждения автомобиля с помощью мобильного приложения

По словам руководителя послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала, в Эстонии ежедневно в среднем возникает более 100 случаев ущерба, для фиксирования и оценки которых пользователь автомобиля должен обращаться в представительство автодилера или в ремонтную мастерскую. Новая услуга помогает сберечь как время, так и топливо. Пока данной услугой могут воспользоваться клиенты страхования имущества Swedbank.

”Очевидно, что процесс оценивания повреждений автомобилей отстает от сегодняшнего дня и технологий, но мобильное приложение Caroom делает это хлопотный процесс для клиента простым и удобным. Разумеется, остаются такие случаи — например, крупные аварии — при которых определенные повреждения скрыты и поэтому автомобиль должен оценить эксперт, но в большинстве происшествий вопросы можно решить дигитально”. Аасала добавляет, что, учитывая нынешнее положение, новое приложение исходит и из принципа ответственного отношения как с точки зрения клиента, так и работника.

”Во-первых, для оценки ущерба человек более не должен сразу же отправляться в ремонтное предприятие. Во-вторых, отсутствует близкий контакт с работниками мастерской. Клиент соприкасается с работниками только тогда, когда доставляет автомобиль для ремонта, но и в этом случае можно прибегнуть к шкафчикам для ключей, благодаря которым автомобиль можно передать бесконтактно и также получить обратно”, — описывает руководитель послепродажного обслуживания Amserv новые возможности.

По словам разработчика мобильного приложения Caroom Мартина Кангура, это решение является средством общения между человеком и ремонтной мастерской, позволяющее быстро и удобно картографировать повреждения автомобиля в удобном месте и в подходящее время. ”Согласно нашей оценки, большинство случаев ущерба можно разрешить дигитально с помощью нашего приложения без посещения автодилера или же мастерской”, — говорит Кангур.

Руководитель сферы случаев ущерба страхования имущества Swedbank Расмус Парве подчеркивает, что, хотя и раньше клиенты страхования имущества Swedbank не должны были приходить в представительство страховщика для оценки ущерба, новое приложение Caroom еще больше бережет время пользователей. ”Ограниченный ресурс наших клиентов — это время, поэтому мы работаем во имя того, чтобы и процесс оценки нанесенного автомобилю ущерба отвечал бы их ожиданиям. Новое приложение, которого мы очень ожидали и теперь используем, позволяет клиенту удобно контролировать и планировать свое время. Если что-то можно сделать более находчивым, при этом сохраняя и даже улучшая уровень качества, то это совпадает с нашими желаниями. Если в прошлом до ремонта автомобиль его нужно было прежде всего показать страховщику и только потом ремонтной мастерской, то на сегодня можно сказать, что эти времена прошли”.