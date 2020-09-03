Эстонский эксперт: все, что требуется знать о езде на электрическом самокате, и как выбрать подходящий

Спрос на быстрый, приемлемый по цене и удобный транспорт стабильно растет, и в его пользу говорит также сильная конкуренция на рынке аренды и продажи электрических самокатов.

По словам менеджера Elisa по продукции Кирилла Шапошникова, большая популярность привлекла внимание государства, которое пожелало повысить безопасность нового вида передвижения для всех участников дорожного движения. ”Согласно изменениям, имеющимся в законопроекте на текущий момент, в будущем будет разрешено передвигаться на электрическом самокате, или легком средстве передвижения, со скоростью до 25 км/ч. Это является важным пунктом для всех пользователей самокатов, которые были приобретены до разработки законопроекта и у которых предельная скорость по заводским настройкам выше”.

Родители, планирующие купить своим детям самокат, чтобы ездить в школу или на тренировку, должны учитывать ограничения по возрасту. ”Согласно новому изменению на легком самоходном средстве разрешено передвигаться с 10-летнего возраста и в возрастном интервале от 10 до 15 лет у ребенка должны быть права для передвижения на велосипеде. Также для ездоков моложе 16 лет действует обязанность носить каску, которую обязательно могли бы использовать и взрослые”, — добавил менеджер по продукции.

В числе прочих изменений у электрических самокатов должен быть работающий тормоз, звонок, спереди белый, сзади красный огонь и по бокам белый или желтый светоотражатель или огонь. ”Если огни отсутствуют, то водитель должен при плохой видимости использовать источник света на пешеходной или велосипедной дорожке. Движение по проезжей части без огней полностью запрещено”, — уточнил Шапошников.

Если есть желание приобрести электрический самокат для поездки на работу или в школу, то следует учитывать вышеупомянутое и найти для себя наиболее подходящий. При выборе следует учесть ежедневный километраж и ландшафт. Запас хода у большинства электрических самокатов находится в диапазоне 20-30 км, но существуют и исключения, как например, Xiaomi Scooter Pro или Segway Ninebot MAX G30, заряда аккумулятора которых хватает максимально на 45 км и 65 км соответственно.