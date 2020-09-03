03.09.2020, 09:15

Эстонский эксперт: все, что требуется знать о езде на электрическом самокате, и как выбрать подходящий


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Эстонский эксперт: все, что требуется знать о езде на электрическом самокате, и как выбрать подходящий
Elektriga liikuv tõukeratas on loodussõbralik transpordivahendAFP

Пользователей электрических самокатов, или легких средств передвижения, в этом году ожидает существенное изменение в законе. Менеджер Elisa по продукции объясняет наиболее важное, что нужно знать о законопроекте, и делится дельными советами по выбору электрического самоката с учетом требований в будущем.

Спрос на быстрый, приемлемый по цене и удобный транспорт стабильно растет, и в его пользу говорит также сильная конкуренция на рынке аренды и продажи электрических самокатов.

По словам менеджера Elisa по продукции Кирилла Шапошникова, большая популярность привлекла внимание государства, которое пожелало повысить безопасность нового вида передвижения для всех участников дорожного движения. ”Согласно изменениям, имеющимся в законопроекте на текущий момент, в будущем будет разрешено передвигаться на электрическом самокате, или легком средстве передвижения, со скоростью до 25 км/ч. Это является важным пунктом для всех пользователей самокатов, которые были приобретены до разработки законопроекта и у которых предельная скорость по заводским настройкам выше”.

Родители, планирующие купить своим детям самокат, чтобы ездить в школу или на тренировку, должны учитывать ограничения по возрасту. ”Согласно новому изменению на легком самоходном средстве разрешено передвигаться с 10-летнего возраста и в возрастном интервале от 10 до 15 лет у ребенка должны быть права для передвижения на велосипеде. Также для ездоков моложе 16 лет действует обязанность носить каску, которую обязательно могли бы использовать и взрослые”, — добавил менеджер по продукции.

В числе прочих изменений у электрических самокатов должен быть работающий тормоз, звонок, спереди белый, сзади красный огонь и по бокам белый или желтый светоотражатель или огонь. ”Если огни отсутствуют, то водитель должен при плохой видимости использовать источник света на пешеходной или велосипедной дорожке. Движение по проезжей части без огней полностью запрещено”, — уточнил Шапошников.

Если есть желание приобрести электрический самокат для поездки на работу или в школу, то следует учитывать вышеупомянутое и найти для себя наиболее подходящий. При выборе следует учесть ежедневный километраж и ландшафт. Запас хода у большинства электрических самокатов находится в диапазоне 20-30 км, но существуют и исключения, как например, Xiaomi Scooter Pro или Segway Ninebot MAX G30, заряда аккумулятора которых хватает максимально на 45 км и 65 км соответственно.

Стоит также узнать, шины какого типа используются в самокате — сплошные резиновые или пневматический шины. С последними удобнее ехать по ухабистой и неровной поверхности, но время от времени следует проверять также давление в шинах и при необходимости их подкачивать. Если же дорога ровная, то удобно ехать и на сплошных резиновых шинах. Перед выездом на улицу следовало бы обязательно потренироваться на какой-либо открытой площадке или пустой парковке, чтобы почувствовать свойства и особенности электрического самоката. Управление при этом крайне простое, и за пару минут каждый может научиться резво нарезать круги на самокате.

У многих электрических самокатов имеются также приложения, по которым можно следить за скоростью движения, пройденным расстоянием и оставшимся запасом хода. Помимо этого, смарт-приложения показывают важную информацию об обслуживании самоката и время от времени обновляют его программное обеспечение.

Наиболее популярной моделью на сегодняшний день является Xiaomi Mi Electric Scooter, который благодаря очень хорошему соотношению цены и качества стал народным любимцем. Уже вышел в продажу также приемник обычного Xiaomi Scooter — 1S, и вскоре к ним присоединится также Xiaomi Mi Scooter Pro 2. Желающие приобрести ультрасовременный электрический самокат могли бы взвесить модель Ninebot G30 MAX, которая обладает очень большим запасом хода и удобными для езды большими колесами. Аналогичный самокат использует в своей услуге аренды также Bolt.

Все упомянутые модели выдерживают ездока весом до 100 кг, имеют функцию движения с постоянной скоростью и нацелены на будущее. Кроме того, работы по техническому обслуживанию самокатов Elisa обеспечены гарантией от уполномоченного сервисного центра.

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